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Втрати ворога на 17 листопада: ЗСУ знешкодили 1620 окупантів і 52 артсистемиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони знешкодили ще 1 620 російських окупантів.
Загальна кількість втрат особового складу Збройних сил РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищила 1 млн 627 тис. осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 17 листопада 2026 року
- особовий склад — близько 1 627 040 (+1 620) осіб;
- танки — 12 482 (+2);
- бойові броньовані машини — 25 813 (+6);
- артилерійські системи — 52 516 (+52);
- РСЗВ — 2 282 (+4);
- засоби ППО — 1 762;
- літаки — 452;
- гелікоптери — 356;
- наземні робототехнічні комплекси — 3 176 (+10);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 611 870 (+1 494);
- крилаті ракети — 5 196;
- кораблі та катери — 35;
- підводні човни — 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 176 451 (+521);
- спеціальна техніка — 4 913 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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