Минулої доби Сили оборони знешкодили ще 1 620 російських окупантів.

Загальна кількість втрат особового складу Збройних сил РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищила 1 млн 627 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 листопада 2026 року

особовий склад — близько 1 627 040 (+1 620) осіб;

танки — 12 482 (+2);

бойові броньовані машини — 25 813 (+6);

артилерійські системи — 52 516 (+52);

РСЗВ — 2 282 (+4);

засоби ППО — 1 762;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 176 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 611 870 (+1 494);

крилаті ракети — 5 196;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 176 451 (+521);

спеціальна техніка — 4 913 (+4). Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу. На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах. Читайте також Росіяни підготувались до удару: Зеленський закликав зважати на сигнали тривоги

Джерело : Генштаб ЗСУ

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