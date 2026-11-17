Президент України Володимир Зеленський нагородив воєнного кореспондента програми Факти ICTV (телемарафон Єдині новини) Єгора Ромахла орденом За заслуги III ступеня.

Відповідний указ №1120/2026 було оприлюднено на сайті президента.

Єгора Ромахла нагородили орденом За заслуги III ступеня

Згідно з офіційним указом президента, Єгора Ромахла відзначили за вагомий особистий внесок у розвиток індустрії медіа в Україні, високий професіоналізм, активну громадянську позицію і захист національних інтересів України в медіасфері.

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Орден було вручено з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Єгор Ромахло народився 29 травня 1998 року в місті Кам’янське Дніпропетровської області. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю Реклама та зв’язки з громадськістю.

Працював кореспондентом новин на Дніпровському 11 телеканалі. З жовтня 2021 року працює журналістом у команді Факти ICTV.

Фото: особистий архів Єгора Ромахла

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