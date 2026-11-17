Зеленський нагородив воєнкора Фактів ICTV Єгора Ромахла орденом За заслуги III ступеняДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Президент України Володимир Зеленський нагородив воєнного кореспондента програми Факти ICTV (телемарафон Єдині новини) Єгора Ромахла орденом За заслуги III ступеня.
Відповідний указ №1120/2026 було оприлюднено на сайті президента.
Єгора Ромахла нагородили орденом За заслуги III ступеня
Згідно з офіційним указом президента, Єгора Ромахла відзначили за вагомий особистий внесок у розвиток індустрії медіа в Україні, високий професіоналізм, активну громадянську позицію і захист національних інтересів України в медіасфері.
Орден було вручено з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.
Єгор Ромахло народився 29 травня 1998 року в місті Кам’янське Дніпропетровської області. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю Реклама та зв’язки з громадськістю.
Працював кореспондентом новин на Дніпровському 11 телеканалі. З жовтня 2021 року працює журналістом у команді Факти ICTV.
Фото: особистий архів Єгора Ромахла