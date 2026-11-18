Європейська комісія визначає перелік реформ, виконання яких стане умовою для отримання Україною фінансування у 2027 році.

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

ЄК узгоджує умови надання бюджетної підтримки Україні

За його словами, €25 млрд з нової позики на загальну суму €45 млрд передбачені для оборонної підтримки України.

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Щоб отримати ці кошти, Україна має узгодити з Євросоюзом графіки постачання. Після цього фінансування можна буде використати для закупівлі необхідного військового обладнання.

Щодо бюджетної допомоги, її надання залежатиме від виконання реформ.

– Що стосується бюджетної підтримки, то тут справді передбачена умовність щодо реформ. Конкретні умови ще потрібно буде обговорити з українською владою. Вони будуть такими самими, як ті, що ми зараз застосовуємо в межах позики на підтримку України, – повідомив єврокомісар.

Домбровскіс зазначив, що Єврокомісія вже веде переговори з українським урядом щодо меморандуму про взаєморозуміння стосовно позики на підтримку України у 2027 році.

Одним із ключових напрямків реформ, за словами єврокомісара, стане мобілізація внутрішніх доходів, зокрема у сфері оподаткування.

– Але це питання, яке ми маємо обговорити та узгодити з українською владою, – сказав Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент фінансової підтримки України на 2027 рік обсягом €45 млрд. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, ще €20 млрд – на бюджетну підтримку.

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