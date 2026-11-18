Кабінет міністрів України схвалив підписання Загальної рамкової домовленості з НАТО, яка дасть змогу спрямовувати частину коштів європейського кредиту на закупівлю американського озброєння та обладнання для України через механізм PURL.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Кредит ЄС спрямують на закупівлю зброї США через PURL

Як пояснили у відомстві, рішення створює правову та фінансову основу для використання частини коштів Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan) для фінансування пакетів PURL.

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Таким чином, Україна зможе спрямовувати частину кредиту Європейського Союзу на закупівлю критично необхідних оборонних товарів і послуг американського виробництва через механізм PURL.

Внески України надходитимуть через рахунок НАТО. Кожен із них оформлюватиметься окремим листом, у якому вказуватимуть конкретний пакет PURL та суму фінансування.

Кожен внесок буде закріплений за визначеним пакетом і переліком продукції, який Україна подаватиме Європейській комісії в межах Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки.

Кошти залишатимуться власністю України до того часу, поки НАТО не оформить відповідний документ із Міністерством війни США, а американська сторона не підтвердить можливість реалізації конкретного пакета.

Роль НАТО в цьому процесі обмежуватиметься функціями уповноваженого фінансового посередника та утримувача українських внесків. Альянс не буде покупцем, продавцем, постачальником або гарантом американських оборонних товарів і послуг.

Крім того, НАТО щоквартально звітуватиме про стан і використання коштів, їхні залишки, нараховані відсотки, витрати, валютні курси та здійснені перекази.

Компетентним органом, уповноваженим реалізовувати від імені уряду права за домовленістю, визначено Міністерство оборони України.

Відомство відповідатиме за підготовку, підписання та подання листів про внески, надання інших письмових інструкцій, запитів і повідомлень. Міноборони також отримуватиме звіти про використання коштів.

Домовленість не зобов’язує Україну здійснювати внески. Якщо кошти залишаться невикористаними, їх можна буде повернути або спрямувати на фінансування іншого пакета PURL.

Що відомо про механізм PURL

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – це спільна ініціатива США та НАТО, яка дає змогу країнам-членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Механізм запрацював у липні 2025 року. Він передбачає використання пріоритетного переліку потреб, який визначає Україна та погоджує зі США і НАТО. До нього входить озброєння, критично необхідне для фронту, яке не завжди можна оперативно замінити європейськими аналогами.

За перший рік роботи PURL загальна сума внесків сягнула майже $7 млрд. Саме через цей механізм Україна отримує близько 95% ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

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