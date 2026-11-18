Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.Додати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Карта бойових дій на 18 листопада 2026 – ситуація на фронтіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару та скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, росіяни залучили для ураження 4850 дронів-камікадзе та здійснили 1711 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2026
Втрати ворога на 18 листопада
- Керченський міст: 1 (+1),
- Особового складу: близько 1 629 010 (+1 970) осіб,
- Танків: 12 482,
- Бойових броньованих машин: 25 815 (+2),
- Артилерійських систем: 52 550 (+34),
- РСЗВ: 2 283 (+1),
- Засобів ППО: 1 764 (+2),
- Літаків: 452,
- Гелікоптерів: 356,
- Наземних робототехнічних комплексів: 3 193 (+17),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 093 (+1 223),
- Крилатих ракет: 5 196,
- Кораблів та катерів: 35,
- Підводних човнів: 2,
- Автомобільної техніки та автоцистерн: 176 826 (+375),
- Спеціальної техніки: 4 914 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.