Європейська комісія 18 листопада схвалила пакет законодавчих ініціатив, який передбачає виділення Україні до €45 млрд додаткової фінансової підтримки у 2027 році.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Додаткові €45 млрд для України: на що спрямують кошти

Згідно з пропозицією Єврокомісії, із загальної суми нового кредиту €25 млрд планують спрямувати на військові потреби України, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету.

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Це фінансування має допомогти Україні частково покрити дефіцит коштів у 2027 році, який оцінюють у €70 млрд.

Запропонована допомога стане доповненням до кредитної програми ЄС Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд, розрахованої на 2026–2027 роки.

Для надання додаткових коштів Єврокомісія пропонує запровадити новий механізм — Інструмент скоординованої підтримки України (Instrument for Coordinated Support to Ukraine).

Він передбачатиме залучення до €45 млрд шляхом запозичень на міжнародних ринках капіталу.

Особливістю нового кредиту стане механізм обмеженого права вимоги (limited-recourse loan). За його умовами Україна повинна буде повернути основну суму позики лише після отримання репарацій від Росії.

Водночас виділення коштів на бюджетні потреби буде пов’язане з виконанням Україною реформ, зокрема у сферах верховенства права та протидії корупції. Йдеться про виконання визначених показників у межах переговорного кластера Основи (Fundamentals Cluster).

Законодавчі пропозиції Єврокомісії планують винести на розгляд позачергового засідання Європейської ради, яке відбудеться 26–27 листопада у Брюсселі.

У разі підтримки ініціативи лідерами держав ЄС необхідно буде внести зміни до чинного регламенту про багаторічну фінансову рамку Євросоюзу.

Це дозволить використовувати бюджет ЄС як гарантію для залучення нового кредиту. Відповідні зміни також потребуватимуть схвалення Європейського парламенту.

Джерело : Європейська правда

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