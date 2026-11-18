Канада оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. До нього увійдуть ракети протиповітряної оборони, 1,6 млн боєприпасів для боротьби з дронами, сенсорні системи, зимове спорядження та сухпайки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Канади за підсумками засідання у форматі Рамштайн у Брюсселі.

Канада оголосила новий пакет допомоги Україні

До нового пакету допомоги Україні від Канади увійде:

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45 млн канадських доларів (близько 31 млн доларів США) як додатковий внесок у межах Чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Гроші спрямують на пріоритетні боєприпаси збільшеної дальності та критично важливе обладнання для ППО, зокрема ракети AIM-7, Р-73 та Р-27, для захисту населених пунктів, військових і критичної інфраструктури від російських повітряних атак;

до 1,6 млн 20-міліметрових боєприпасів зі складів Збройних сил Канади, які допоможуть українським силам знищувати ударні безпілотники, зокрема типу Shahed, а також прикривати критичну інфраструктуру та передові позиції на фронті;

80 млн канадських доларів (56 млн доларів США) на закупівлю сучасних сенсорних систем MX-15D виробництва канадської компанії WESCAM — це підтримає очолювані США ініціативи у сфері ППО, посилить захист України від ракет і дронів;

зимовий одяг та спорядження для українських військовослужбовців на суму 30 млн канадських доларів;

близько 250 тис. індивідуальних наборів харчування для бійців, які виконують завдання в районах з обмеженим доступом до звичайного харчування.

У Міноборони Канади зазначили, що ця допомога закриє першочергові оперативні потреби Сил оборони України, посилить протиповітряну оборону, підтримає бойові операції та забезпечить особовий склад у складних польових умовах.

Очільник Міноборони Канади Девід Макгінті звернув увагу, що важливо надалі координувати союзників і партнерів для оперативного реагування на змінні потреби України в умовах дедалі складнішої безпекової ситуації.

— Від посилення протиповітряної оборони до надання важливих боєприпасів і спорядження. Цей внесок допоможе Україні захистити людей і підтримувати оборону, — наголосив він.

За інформацією уряду країни, від лютого 2022 року Канада виділила на військову допомогу Україні загалом понад 8,5 млрд канадських доларів (близько 6 млрд доларів США).

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