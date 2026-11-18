Російські війська атакували об’єкти Групи Нафтогаз у Дніпропетровській та Полтавській областях.

РФ атакувала об’єкти Групи Нафтогаз у двох областях

Як повідомляє Група Нафтогаз, наразі спеціалісти встановлюють масштаби пошкоджень і оцінюють наслідки обстрілів. Роботи ускладнює загроза повторних атак.

Як повідомив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, російські війська дедалі частіше завдають ударів по критичній інфраструктурі компанії.

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За його словами, практично щодня під обстрілами опиняються об’єкти газовидобутку та газорозподілу, від стабільної роботи яких залежить теплопостачання українських осель у зимовий період.

Федоренко наголосив, що масштаби руйнувань ще з’ясовують. Водночас головне, що внаслідок атак ніхто з працівників підприємств не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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