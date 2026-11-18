Сили оборони уразили три літаки РФ, серед яких Іл-76Додати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Сили оборони України уразили автомобільний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської.
- У Генштабі ЗСУ уточнили наслідки атаки 10 листопада — пошкоджено три військово-транспортні літаки РФ, зокрема один Іл-76.
Сили оборони України уразили автомобільний міст у районі Станиці Луганської та ремонтну базу в Курській області Росії. Також підтверджено пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ, зокрема Іл-76, під час атаки 10 листопада.
Про результати бойової роботи повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по переправі на Луганщині та рембазі на Курщині
Упродовж 17 листопада та в ніч проти 18 листопада підрозділи Сил оборони України уразили два важливі логістичні об’єкти російської армії.
Серед них — автомобільний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Ця переправа використовується ворогом для підвезення на фронт боєприпасів, пального та військової техніки.
У Генштабі зауважили, що після пошкодження мосту через Керченську протоку російським військам доводиться звикати, що їхні мости тепер виходять з ладу частіше, ніж їх встигають ремонтувати.
Також уражено ремонтну базу підрозділу російських військ у районі Хомутовки на Курщині — це об’єкт, з якого пошкоджена техніка окупантів мала повертатися у стрій на передову.
Пошкодження трьох літаків РФ на авіаремонтному заводі
У Генеральному штабі підтвердили результати попереднього удару по 123-му авіаремонтному заводу, розташованому в місті Стара Русса Новгородської області РФ, завданого 10 листопада.
За уточненими даними, внаслідок ураження підприємства пошкоджено три військово-транспортні літаки, один із них Іл-76, який зазнав дуже значних пошкоджень. Усі три борти, за допомогою яких армія РФ перекидає особовий склад, техніку та боєприпаси, на певний час виведені з ладу.
У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових цілях триватимуть, поки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.