Сили оборони України уразили автомобільний міст у районі Станиці Луганської та ремонтну базу в Курській області Росії. Також підтверджено пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ, зокрема Іл-76, під час атаки 10 листопада.

Про результати бойової роботи повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по переправі на Луганщині та рембазі на Курщині

Упродовж 17 листопада та в ніч проти 18 листопада підрозділи Сил оборони України уразили два важливі логістичні об’єкти російської армії.

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Серед них — автомобільний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Ця переправа використовується ворогом для підвезення на фронт боєприпасів, пального та військової техніки.

У Генштабі зауважили, що після пошкодження мосту через Керченську протоку російським військам доводиться звикати, що їхні мости тепер виходять з ладу частіше, ніж їх встигають ремонтувати.

Також уражено ремонтну базу підрозділу російських військ у районі Хомутовки на Курщині — це об’єкт, з якого пошкоджена техніка окупантів мала повертатися у стрій на передову.

Пошкодження трьох літаків РФ на авіаремонтному заводі

У Генеральному штабі підтвердили результати попереднього удару по 123-му авіаремонтному заводу, розташованому в місті Стара Русса Новгородської області РФ, завданого 10 листопада.

За уточненими даними, внаслідок ураження підприємства пошкоджено три військово-транспортні літаки, один із них Іл-76, який зазнав дуже значних пошкоджень. Усі три борти, за допомогою яких армія РФ перекидає особовий склад, техніку та боєприпаси, на певний час виведені з ладу.

У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових цілях триватимуть, поки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

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