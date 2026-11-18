Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті майже 2000 російських окупантів. Також успішно уражено Кримський міст.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окрім того, Сили оборони знищили 34 артилерійські системи та понад 1200 дронів.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 18 листопада

Керченський міст: 1 (+1),

Особового складу: близько 1 629 010 (+1 970) осіб,

Танків: 12 482,

Бойових броньованих машин: 25 815 (+2),

Артилерійських систем: 52 550 (+34),

РСЗВ: 2 283 (+1),

Засобів ППО: 1 764 (+2),

Літаків: 452,

Гелікоптерів: 356,

Наземних робототехнічних комплексів: 3 193 (+17),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 093 (+1 223),

Крилатих ракет: 5 196,

Кораблів та катерів: 35,

Підводних човнів: 2,

Автомобільної техніки та автоцистерн: 176 826 (+375),

Спеціальної техніки: 4 914 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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