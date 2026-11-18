Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 18 листопада: мінус 1970 окупантів та ураження Кримського мостуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті майже 2000 російських окупантів. Також успішно уражено Кримський міст.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Окрім того, Сили оборони знищили 34 артилерійські системи та понад 1200 дронів.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 18 листопада
- Керченський міст: 1 (+1),
- Особового складу: близько 1 629 010 (+1 970) осіб,
- Танків: 12 482,
- Бойових броньованих машин: 25 815 (+2),
- Артилерійських систем: 52 550 (+34),
- РСЗВ: 2 283 (+1),
- Засобів ППО: 1 764 (+2),
- Літаків: 452,
- Гелікоптерів: 356,
- Наземних робототехнічних комплексів: 3 193 (+17),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 093 (+1 223),
- Крилатих ракет: 5 196,
- Кораблів та катерів: 35,
- Підводних човнів: 2,
- Автомобільної техніки та автоцистерн: 176 826 (+375),
- Спеціальної техніки: 4 914 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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