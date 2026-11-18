Європейський Союз закликав Росію негайно припинити використання хімічної зброї на фронті у війні проти України та відновити повне дотримання Конвенції про заборону хімзброї.

Про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС), оприлюдненій 18 листопада на сайті відомства.

Росія системно застосовує хімзброю у війні проти України

У документі міститься посилання на українську національну доповідь. У ній наведено результати розслідувань, які свідчать про масштабне та систематичне використання російськими військовими на фронті в Україні засобів для придушення масових заворушень (Riot Control Agents – RCA) як хімічної зброї.

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– Ці дані однозначно вказують на те, що відповідальність за це несуть збройні сили Російської Федерації. ЄС закликає Росію негайно припинити будь-яке застосування хімічної зброї та повернутися до повного дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї, – сказано в заяві.

У Євросоюзі наголосили, що використання хімічної зброї будь-якою стороною, незалежно від того, чи йдеться про державу або недержавного суб’єкта, у будь-якому місці, у будь-який час і за будь-яких обставин є “абсолютно неприйнятним і становить порушення міжнародного права”.

– Кожен такий випадок має бути ретельно розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності, – йдеться в заяві.

У ЄС нагадали про нещодавнє продовження обмежувальних заходів проти осіб, причетних до поширення та застосування хімічної зброї. Євросоюз готовий запровадити додаткові санкції проти винних у таких діях.

– З огляду на переконливі докази, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) має невідкладно скористатися своїм мандатом для встановлення відповідальності за ці зафіксовані порушення Конвенції. Наш спільний обов’язок – забезпечити виявлення та притягнення до відповідальності винних в усіх хімічних атаках. Без реальної відповідальності Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) та глобальна норма, що забороняє використання такої зброї, ризикують втратити свій авторитет, – наголосили в ЄС.

У заяві відзначили професійний підхід українських органів до розслідувань, метою яких є встановлення осіб, причетних до застосування хімічної зброї.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила валідність методології, яку використовували під час цих розслідувань.

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