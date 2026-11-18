Землетрус у Румунії магнітудою 5,6: поштовхи відчули в низці регіонів УкраїниДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Землетрус стався близько 02:48 у сейсмічній зоні Вранча.
- За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда становила 5,6, а осередок залягав на глибині 134 км.
- Підземні поштовхи відчували в низці областей України, зокрема на Одещині.
18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,6. Підземні поштовхи відчули також в Україні.
Про це повідомляють Головний центр спеціального контролю, Геологічна служба США (USGS), румунський телеканал Digi24.
Землетрус у Румунії 18 листопада відчули в Україні
18 листопада близько 3-ї ночі Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус на території Румунії, магнітудою 5,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 134 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних.
Землетрус відчувався в багатьох населених пунктах на території України інтенсивністю 4-5 бали.
За інформацією румунського телеканалу, о 02:48 у сейсмічній зоні Вранча (сейсмоактивна зона, що розташована на ділянці стикування Південних (румунських) та Східних (українських) Карпат у повіті Вранча, — Ред.) стався землетрус магнітудою 5,7. Євро-середземноморський сейсмологічний центр повідомив про магнітуду 5,3.
Варто зауважити, що різні установи використовують різні методики оцінювання та можуть переглядати параметри землетрусу.
Департамент надзвичайних ситуацій Румунії (DSU) повідомив, що в районах поблизу епіцентру кілька машин швидкої допомоги прибули на виклики щодо панічних атак та кількох незначних травм.
Також рятувальники провели DSU розвідувальні місії в повітах Браіла, Бузеу, Ковасна, Галац, Ясси, Нямц, Вранча, Васлуй і в муніципалітеті Бухарест, які завершилися без повідомлень про матеріальні збитки.
Як повідомляє Суспільне, підземні поштовхи відчули жителі Одещини, хоч епіцентр знаходився за понад 300 км від Одеси.
Telegram-канали повідомляють, що землетрус відчули на Київщині, Полтавщині, Вінниччині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Карта землетрусу в Румунії
Сейсмологи кажуть, що це найсильніший землетрус за останні роки. Попередній землетрус магнітудою 5,8 стався в жовтні 2018 року в повіті Бузеу.
24 жовтня на Одещині стався землетрус магнітудою 2,7. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7 км.
22 вересня повідомлялося, що на території Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 4,2.
У Хмельницькій області ввечері 19 вересня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи зареєстрували в Кам’янець-Подільському районі.