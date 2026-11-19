У ніч проти 19 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. У районі Керчі пролунала серія вибухів, після яких окупаційна влада тимчасово перекрила рух транспорту переправою.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Кримський вітер.

Атака на Кримський міст 19 листопада: що відомо

У ніч проти 19 листопада в районі Керченського мосту пролунала серія потужних вибухів.

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За інформацією моніторингового каналу, перші вибухи в Керчі почалися близько 00:50.

Місцеві жителі повідомляли про проліт ракет, яскраві спалахи та 15–16 вибухів. Частина з них могла бути пов’язана з роботою російської протиповітряної оборони.

Також очевидці заявляли про два ймовірні влучання в залізничну частину Кримського мосту.

Повторну атаку на переправу підтвердив й призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

— Унаслідок чергової атаки на Кримський міст рух тимчасово перекрито. Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданих збитків, — заявив він.

Крім того, за даними міністерства транспорту Росії, через нічну атаку безпілотників тимчасово призупинили рух поїздів залізничною частиною Кримського мосту.

Наразі масштаби можливих нових пошкоджень Кримського мосту 19 листопада уточнюються.

Атака на Кримський міст 19 листопада: реакція Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на чергову атаку на Кримський міст, унаслідок якої, за повідомленнями російської сторони, було призупинено рух поїздів залізничною частиною переправи.

У Генштабі опублікували повідомлення з привітанням на адресу мосту Васко да Гама в Лісабоні, назвавши його найдовшим у Європі.

— Збройні сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі! — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що довжина Кримського мосту становить близько 19 км, тоді як мосту Васко да Гама — приблизно 17,2 км.

Попередні атаки на Кримський міст: що відомо

Протягом останніх днів Кримський міст неодноразово потрапляв під удар ЗСУ.

Так, 16 листопада окупаційна влада повідомила про атаку на Кримський міст та запровадила обмеження руху транспорту.

У ніч проти 17 листопада переправа знову опинилася під ударом. За повідомленнями, внаслідок атаки обвалилася автомобільна арка мосту.

Згодом Служба безпеки України та Генеральний штаб ЗСУ підтвердили проведення багатоетапної операції, яка тривала близько місяця.

За інформацією СБУ, під час завершального етапу українські військові уразили автомобільну частину мосту ракетами-дронами Паляниця. Унаслідок удару автомобільна арка та проліт обвалилися у воду. Також пошкоджень зазнала залізнична частина переправи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що операцію розробили та координували СБУ спільно з Генштабом ЗСУ. Вона складалася із семи етапів.

Коли раніше атакували Кримський міст

Окрім нещодавніх ударів, за час повномасштабного вторгнення Кримський міст у різні роки тричі зазнавав атак:

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