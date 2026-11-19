Протягом минулої доби на фронті відбулося 205 бойових зіткнень.

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 2 960 дронів-камікадзе та здійснив 1 523 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.