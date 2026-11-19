Внаслідок удару по Кримському мосту 19 листопада пошкоджено залізничне полотно, а рух переправою перекрито.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України.

Удар по Кримському мосту 19 листопада: що відомо

У ніч проти 19 листопада берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ завдали удару ракетами Нептун по Керченському мосту.

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цілі та пошкодження залізничного полотна. Рух мостом перекрили.

У Міністерстві оборони України уточнили, що ракети влучили в районі арки та залізничних колій. Рух поїздів зупинено, а масштаб пошкоджень наразі встановлюють.

У відомстві зазначили, що це вже третій удар по Кримському мосту протягом тижня.

У Генштабі наголосили, що Керченський міст є важливим маршрутом постачання російських військ на Півдні України. Через переправу окупанти перевозять пальне, боєприпаси та військову техніку.

Крім того, українські військові підтвердили пошкодження ще трьох автомобільних мостів, які використовуються для російської військової логістики.

Зокрема, 15 листопада було пошкоджено мости через річку Сіверський Донець поблизу Пришиба на Луганщині та через річку Міус у районі Таганрога Ростовської області РФ. Ще 14 листопада уражено міст через Міуський лиман поблизу Лакедемонівки на Ростовщині.

У Генштабі пояснили, що такі удари спрямовані на ускладнення постачання російським військам боєприпасів, пального та техніки.

Нагадаємо, що Кримський міст завдовжки близько 19 км і з’єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм РФ. Його використовують для перевезення військової техніки, боєприпасів та інших вантажів.

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