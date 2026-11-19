Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на зустріч Коаліції охочих: про що говоритимутьДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Представники адміністрації Дональда Трампа вирушають до Німеччини для участі в дипломатичних консультаціях щодо завершення війни в Україні.
- Джаред Кушнер повідомив про пріоритети майбутніх зустрічей із Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.
- Окрему увагу під час переговорів планують приділити післявоєнній безпеці та підготовці наступного етапу міжнародних консультацій.
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом вирушає до Берліна, де заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в межах зустрічі Коаліції охочих.
Про це Кушнер повідомив у соцмережі X.
Кушнер і Віткофф їдуть до Берліна: що обговорюватимуть
За словами Кушнера, головною метою візиту є посилення координації між США, Україною та європейськими партнерами, а також вироблення спільного підходу до ключових умов встановлення тривалого миру.
– Нашими пріоритетами у цій поїздці є подальше зміцнення тісної координації з Україною та Європою, робота над єдиною позицією щодо ключових елементів міцного миру, а також спільна підготовка порядку денного та формату для наступного раунду багатосторонніх переговорів, – написав він.
Окрему увагу під час зустрічей приділять ролі Коаліції охочих у формуванні післявоєнної системи безпеки.
Зокрема, йтиметься про забезпечення надійних гарантій безпеки для України та створення механізмів, які сприятимуть стабільності в Європі й запобігатимуть новим збройним конфліктам.
Кушнер також наголосив, що Дональд Трамп налаштований домогтися завершення війни та встановлення стійкого миру, який гарантуватиме більшу безпеку європейському континенту.