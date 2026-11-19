Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом вирушає до Берліна, де заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в межах зустрічі Коаліції охочих.

Про це Кушнер повідомив у соцмережі X.

Кушнер і Віткофф їдуть до Берліна: що обговорюватимуть

За словами Кушнера, головною метою візиту є посилення координації між США, Україною та європейськими партнерами, а також вироблення спільного підходу до ключових умов встановлення тривалого миру.

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– Нашими пріоритетами у цій поїздці є подальше зміцнення тісної координації з Україною та Європою, робота над єдиною позицією щодо ключових елементів міцного миру, а також спільна підготовка порядку денного та формату для наступного раунду багатосторонніх переговорів, – написав він.

Окрему увагу під час зустрічей приділять ролі Коаліції охочих у формуванні післявоєнної системи безпеки.

Зокрема, йтиметься про забезпечення надійних гарантій безпеки для України та створення механізмів, які сприятимуть стабільності в Європі й запобігатимуть новим збройним конфліктам.

Кушнер також наголосив, що Дональд Трамп налаштований домогтися завершення війни та встановлення стійкого миру, який гарантуватиме більшу безпеку європейському континенту.

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