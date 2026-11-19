Вночі 19 листопада Росія завдала чергового удару по Україні ракетами та дронами.

Нічна атака на Україну 19 листопада: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 19 листопада російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами Онікс із території тимчасово окупованого Криму, а також 98 безпілотниками різних типів.

Серед них були дрони Shahed, зокрема 61 реактивний, Гербера та безпілотники-імітатори Пародія.

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Запуски БпЛА здійснювалися з російських Орла, Курська, Шаталова та Міллерова, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 69 ворожих безпілотників, серед яких 48 реактивних Shahed.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 18 локаціях.

На момент оприлюднення інформації кілька ударних дронів ще перебували в повітряному просторі України, тому бойова робота тривала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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