Президент України Володимир Зеленський пояснив, що атака на Кримський міст є відповіддю на систематичні атаки Росії проти української інфраструктури.

За його словами, РФ не дотримується навіть правил ведення війни, тоді як Україна намагається діяти в їх межах.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю NBC News.

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Зеленський про удар по Кримському мосту

Президент наголосив, що Росія протягом багатьох років завдає ударів по українських об’єктах інфраструктури, зокрема мостах і залізничних шляхах.

— Росія навіть під час війни не поважає жодних правил, навіть правил війни. Україна намагається діяти в межах цих правил, і шкода, що доводиться жити в такій війні, — зазначив Зеленський.

За словами президента, від початку року російські війська цілеспрямовано намагалися знищити українську транспортну інфраструктуру, неодноразово атакуючи залізницю та мости.

Зеленський підкреслив, що за таких обставин Україна була змушена здійснити атаки по Кримському мосту.

— Вони атакували нас усі ці роки — мости, і люди про це забули, але було зруйновано багато мостів, залізниць тощо. А цього року, з самого початку, вони ставили собі за мету знищити нашу інфраструктуру, залізницю та мости. Вони атакували кілька разів. І, звісно, ми мусили відповісти. І, звісно, ми відповіли на Кримському мосту, — сказав президент.

Глава держави назвав удари українських військових по Кримському мосту абсолютно легітимною відповіддю на дії агресора.

Водночас Зеленський заявив, що після завершення війни Кримського мосту в будь-якому разі не буде.

Нагадаємо, 16 листопада окупаційна адміністрація повідомила про атаку на Кримський міст, після чого рух транспорту переправою обмежили.

У ніч проти 17 листопада міст знову зазнав атаки. За повідомленнями, внаслідок удару обвалилася автомобільна арка споруди.

Згодом Служба безпеки України та Генеральний штаб ЗСУ підтвердили проведення багатоетапної операції, яка тривала близько місяця.

Водночас у ніч проти 19 листопада Кримський міст знову опинився під атакою.

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