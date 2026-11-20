У 5 районах Києва зникло світло після атаки, в інших — екстрені відключенняДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- За даними ДТЕК, через масовану російську атаку без електропостачання залишилася частина мешканців Києва.
- Розповідаємо, де зараз діють екстрені відключення світла у столиці.
Внаслідок масованої російської атаки 20 листопада без електропостачання залишилася частина мешканців п’яти районів Києва, а в інших районах столиці запровадили екстрені відключення.
Про ситуацію в енергосистемі столиці повідомляє компанія ДТЕК.
Аварійне відключення електроенергії у Києві
За даними компанії, через масовану атаку ворога без електроенергії залишилася частина споживачів у п’яти районах столиці, зокрема, Печерському, Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому.
В інших районах Києва діють екстрені відключення електроенергії через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.
У ДТЕК наголосили, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі киян і стабілізувати роботу мережі.
Крім Києва, аварійні відключення електроенергії запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, стверджують в компанії Укренерго.
Через атаку на енергоструктуру ситуація є вкрай складною, зазначили там. Енергетики працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання.
Балістична атака на Київ 20 листопада
Протягом ночі та вранці 20 листопада у Києві пролунали вибухи під час атаки російських балістичних ракет та реактивних дронів. Після обстрілу в трьох районах столиці виникли пожежі.
Крім того, через удар балістичними ракетами пошкоджено три мости у Києві. Серед них — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а також Дарницький та Південний мости.