Внаслідок масованої російської атаки 20 листопада без електропостачання залишилася частина мешканців п’яти районів Києва, а в інших районах столиці запровадили екстрені відключення.

Про ситуацію в енергосистемі столиці повідомляє компанія ДТЕК.

Аварійне відключення електроенергії у Києві

За даними компанії, через масовану атаку ворога без електроенергії залишилася частина споживачів у п’яти районах столиці, зокрема, Печерському, Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому.

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В інших районах Києва діють екстрені відключення електроенергії через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.

У ДТЕК наголосили, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі киян і стабілізувати роботу мережі.

Крім Києва, аварійні відключення електроенергії запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, стверджують в компанії Укренерго.

Через атаку на енергоструктуру ситуація є вкрай складною, зазначили там. Енергетики працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання.

Балістична атака на Київ 20 листопада

Протягом ночі та вранці 20 листопада у Києві пролунали вибухи під час атаки російських балістичних ракет та реактивних дронів. Після обстрілу в трьох районах столиці виникли пожежі.

Крім того, через удар балістичними ракетами пошкоджено три мости у Києві. Серед них — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а також Дарницький та Південний мости.

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