Комітет постійних представників країн Європейського Союзу (Coreper) у п’ятницю, 20 листопада, схвалив результати скринінгу українського законодавства за кластерами 4 та 5.

Це відкриває шлях до наступного етапу підготовки їхнього офіційного відкриття в межах переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі.

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ЄС зробив наступний крок до відкриття переговорних кластерів з Україною

Представники держав-членів Євросоюзу затвердили результати оцінювання відповідності українського законодавства нормам ЄС за двома останніми невідкритими кластерами:

Кластер 4 — Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність.

— Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність. Кластер 5 — Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості.

Відповідне рішення ухвалили без дискусій, оскільки обидва питання були включені до порядку денного засідання Coreper як такі, що не потребують обговорення.

Аналогічне рішення європейські дипломати підтримали й щодо Молдови, яка також веде переговори про вступ до ЄС.

Наступним кроком стане надсилання Україні та Молдові офіційних запрошень підготувати й представити свої переговорні позиції за кожним із двох кластерів.

Після цього Євросоюз має сформувати власні спільні позиції, які повинні одностайно підтримати всі держави-члени ЄС.

Лише після завершення цих процедур можна буде провести міжурядові конференції ЄС з Україною та Молдовою, під час яких кластери 4 і 5 зможуть офіційно відкрити.

Чергове засідання Ради ЄС із загальних питань, у межах якого можуть організувати такі конференції, заплановане на 15 грудня 2026 року.

Водночас не виключено, що переговорні кластери відкриють раніше, якщо країни Євросоюзу встигнуть узгодити спільні позиції.

Що передбачають переговорні кластери 4 та 5

Четвертий кластер охоплює питання транспорту, енергетики, транс’європейських мереж, захисту довкілля та кліматичної політики.

П’ятий стосується сільського господарства, рибальства, регіонального розвитку та бюджетних положень.

Затвердження результатів скринінгу є важливим процедурним етапом євроінтеграції України, однак саме собою ще не означає офіційного відкриття відповідних переговорних кластерів.

Нагадаємо, що вранці 20 листопада Угорщина надіслала сигнал про готовність просуватися з відкриттям кластерів 4 і 5 для України, після чого відповідні питання були внесені до порядку денного Coreper.

До цього Будапешт неодноразово блокував затвердження результатів скринінгу останніх двох переговорних кластерів для України та Молдови.

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