Масована атака на Україну: загиблі у Києві та Львові, пошкоджено мости та енергооб’єктиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У ніч проти 20 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та безпілотників.
Під ударами опинилися житлові будинки, лікарні, підприємства, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. Є загиблі та поранені.
У Києві внаслідок балістичної атаки загинули троє працівників Київводоканалу, пошкоджено три мости, у кількох районах столиці виникли пожежі та перебої з електропостачанням. У Львові загинули двоє людей, а на Харківщині внаслідок російських ударів постраждали десятеро.
Через атаки на енергетичну інфраструктуру аварійні відключення електроенергії запровадили у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Наслідки обстрілів також зафіксували на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Полтавщині та Запоріжжі.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну 20 листопада читайте у матеріалі Фактів ICTV.
- Масована атака на Україну 20 листопада
- Наслідки атаки на Київ
- Наслідки атаки на Львів
- Наслідки атаки на Харківщину
- Наслідки атаки на Дніпропетровщину
- Наслідки атаки на Київщину
- Наслідки атаки на Вінниччину
- Наслідки атаки на Житомирщину
- Наслідки атаки на Полтавщину
- Наслідки атаки на Запоріжжя
- Наслідки атаки на Одещину
Масована атака на Україну 20 листопада
Під час повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Києва, а також крилатих ракет Калібр у напрямку західних областей.
Внаслідок комбінованої атаки пошкоджено житлові будинки, медичні заклади, підприємства, об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.
За даними прем’єр-міністра України Сергія Корецького, цієї ночі під ударом були Київ і низка областей України. На цю хвилину відомо про вісьмох загиблих та 28 постраждалих.
За інформацією Укренерго, через російські удари по енергетиці ситуація в енергосистемі України залишається вкрай складною.
Аварійні відключення електроенергії запровадили у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
Наслідки атаки на Київ
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів у трьох районах столиці виникли пожежі, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та три мости.
За інформацією міського голови Віталія Кличка та Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі після падіння уламка ракети загорілася триповерхова будівля.
У Голосіївському районі зафіксовано влучання на території інфраструктурного об’єкта. Попередньо повідомлялося про пожежу в офісній будівлі.
У Подільському районі також виникла пожежа в нежитловій будівлі.
Внаслідок балістичної атаки загинули троє працівників Київводоканалу. Загалом же кількість загиблих у Києві зросла до шести осіб. Ще 15 людей дістали поранення.
Крім того, російська атака пошкодила Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости.
На Подільсько-Воскресенському мостовому переході перекрили рух із правого на лівий берег Дніпра.
Ступінь пошкоджень Дарницького мосту фахівці мають оцінити після завершення повітряної тривоги.
На Південному мосту зафіксовано повторне влучання. Рух дозволили лише з лівого на правий берег для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилася частина споживачів у Печерському, Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах.
В інших районах столиці запровадили екстрені відключення електроенергії.
Міський голова закликав киян без нагальної потреби не користуватися приватними автомобілями, а підприємства — за можливості перевести працівників на дистанційну роботу.
Наслідки атаки на Львів
У ніч проти 20 листопада російські війська масовано атакували Львів та область ракетами й безпілотниками.
За інформацією міського голови Андрія Садового та начальника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, енергетичний об’єкт та залізничну інфраструктуру.
На вулиці Лазаренка у Львові виявили уламки ударного безпілотника Shahed. Пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна.
На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети. На місці працюють рятувальники.
У селі Лисиничі пошкоджено приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждалих там немає.
Крім того, російські війська атакували енергетичний об’єкт Львівської області.
Через пошкодження енергосистеми Укренерго запровадило аварійні відключення електроенергії. Згодом планують перейти на погодинні графіки.
Також зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. За останніми даними, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей.
У лікарнях Львова вже 10 постраждалих внаслідок масованої ранкової атаки.
Наслідки атаки на Харківщину
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували безпілотниками Харків та населені пункти області.
За інформацією ДСНС, внаслідок ударів постраждали десятеро людей.
У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив на територію медичного закладу. Пошкоджено будівлю лікарні, де вибило понад 50 вікон.
За оновленими даними рятувальників, у Харкові постраждали п’ятеро людей.
Крім того, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та автомобілі. На парковці біля житлового комплексу виникла пожежа.
За даними ДСНС, у Лозівському районі Харківської області постраждали ще п’ятеро людей.
У Златополі внаслідок атаки загорілася адміністративна будівля, а в Біляївці — гараж.
На місцях ударів працювали рятувальники ДСНС та офіцери-рятувальники громад.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
У ніч проти 20 листопада російські війська понад десять разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.
Найбільше постраждала Жовтоводська громада Кам’янського району.
У Жовтих Водах внаслідок ударів виникли пожежі у квартирах та на балконі багатоквартирного будинку.
За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, постраждали п’ятеро людей.
До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох жінок віком 47 та 70 років і двох чоловіків віком 20 та 51 рік.
Ще одна постраждала — 87-річна жінка — лікуватиметься амбулаторно.
Загалом у місті пошкоджено шість багатоквартирних будинків, три легкові автомобілі, банк та магазин.
Крім того, Кривий Ріг російські війська вночі масовано атакували місто реактивними безпілотниками. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок ударів значно пошкоджено інфраструктуру та автозаправну станцію.
Через атаку знеструмлено частину котелень, насосних станцій водоканалу, лікарень та значну кількість споживачів. Медичні заклади перевели на роботу від генераторів.
Також пошкодження енергетичної інфраструктури вплинули на роботу міського електротранспорту. Через знеструмлення кількох тягових підстанцій у північній частині міста тимчасово не курсують тролейбуси №10, 15, 16 та 18. Рух інших тролейбусів на відповідному напрямку обмежено до площі Кільцевої.
За інформацією Вілкула, загиблих і постраждалих у Кривому Розі немає.
У Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний житловий будинок.
На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено господарські споруди.
Крім того, через російські удари по енергетичній інфраструктурі у Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення електроенергії.
Наслідки атаки на Київщину
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками.
За інформацією обласної влади, наслідки масованої комбінованої атаки зафіксували у Бучанському та Броварському районах.
У Бучанському районі постраждали двоє людей — чоловік і жінка.
Їх із пораненнями та гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні. Загрози життю постраждалих немає.
У цьому ж районі пошкоджено приватний житловий будинок.
У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.
На місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків обстрілів.
Наслідки атаки на Вінниччину
У ніч проти 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Вінницьку область.
Внаслідок ударів пошкоджено 13 приватних житлових будинків, будинок культури та приміщення старостату.
Крім того, знищено один автомобіль.
За інформацією обласної влади, постраждала одна людина.
На місцях ударів працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.
Наслідки атаки на Житомирщину
Протягом доби російські війська неодноразово атакували Коростенський район Житомирської області.
Під ударами опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури.
Внаслідок атак пошкоджено будівлю одного з підприємств, виникли пожежі.
Постраждав один чоловік. Його госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.
Рятувальники ліквідували всі осередки загорянь. Роботу ускладнювала постійна загроза повторних російських ударів.
Наслідки атаки на Полтавщину
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували Полтавську область.
У Полтавському районі уламки російської ракети впали на відкритій території поблизу житлової забудови.
Вибуховою хвилею пошкоджено приватні житлові будинки. Зафіксовано часткові руйнування прилеглих будівель.
За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих не надходило.
Крім того, у Кременчуцькому районі внаслідок російського удару виникла пожежа на території промислового підприємства.
Рятувальники ДСНС ліквідували займання, працюючи під постійною загрозою повторних атак.
Загиблих і постраждалих унаслідок удару по підприємству немає.
Наслідки атаки на Запоріжжя
Уранці 20 листопада російські війська атакували FPV-дроном трамвай у Заводському районі Запоріжжя.
За інформацією тимчасового виконувача обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, внаслідок удару постраждала жінка.
Вона дістала осколкові поранення. Медики надають їй необхідну допомогу.
Крім того, ввечері 19 листопада російські війська атакували FPV-дроном селище Кушугум Запорізького району.
Внаслідок цього удару загинув чоловік.
Наслідки атаки на Одещину
Вранці 20 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК Одеські електромережі.
Внаслідок удару понад 41 тис. споживачів в Одеському та Роздільнянському районах тимчасово залишилися без електропостачання.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням електропостачання.
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