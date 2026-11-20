У ніч проти 20 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та безпілотників.

Під ударами опинилися житлові будинки, лікарні, підприємства, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. Є загиблі та поранені.

У Києві внаслідок балістичної атаки загинули троє працівників Київводоканалу, пошкоджено три мости, у кількох районах столиці виникли пожежі та перебої з електропостачанням. У Львові загинули двоє людей, а на Харківщині внаслідок російських ударів постраждали десятеро.

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Через атаки на енергетичну інфраструктуру аварійні відключення електроенергії запровадили у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Наслідки обстрілів також зафіксували на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Полтавщині та Запоріжжі.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну 20 листопада читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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