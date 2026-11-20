20 листопада російські війська здійснили масовану атаку на одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК.

Про це компанія повідомила 20 листопада.

Атака на ТЕС ДТЕК: які наслідки

– Росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на об’єкті суттєво пошкоджено енергетичне обладнання.

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Нагадаємо, станом на ранок 20 листопада російські війська знову завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилися, зокрема, підстанції Укренерго. Атаки суттєво позначилися на роботі енергосистеми країни.

У Полтавській та Харківській областях запроваджували аварійні відключення електроенергії. Такі заходи були необхідні для стабілізації роботи енергосистеми.

Найскладнішою була ситуація в Одесі. Внаслідок російського удару значна частина міста та прилеглих районів залишилася без електропостачання.

Через ворожі обстріли без світла опинилися споживачі в Києві та десяти областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти в усіх місцях, де дозволяє безпекова ситуація. На деяких ділянках ремонтні роботи не могли розпочатися через ризик повторних російських ударів.

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