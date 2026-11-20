Під час комбінованої російської атаки на Україну в ніч на 20 листопада ворог випустив до сотні ракет різних типів та близько 400 безпілотників. Цей удар був одним із найпотужніших.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Атака РФ на Україну 20 листопада: подробиці від ПС ЗСУ

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 20 листопада Росія здійснила одну з найпотужніших атак на Україну.

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— Сьогодні одна з найпотужніших атак, 80 — попередня цифра по крилатих ракетах і до 20 балістичних, до сотні ракет різних типів і близько 400 дронів теж різних типів, серед них близько 120 реактивних. Це ті цифри, які сьогодні можна говорити про нічний удар, — зазначив Ігнат.

Він пояснив, що спочатку війська РФ атакували крилатими ракетами Калібр із кораблів, а вже під ранок стратегічна авіація випустила ракети Х-101, які заходили з різних напрямків, зокрема, з півночі та південних регіонів через центральну частину України.

За словами Ігната, частина ракет Х-101 долітала до західних регіонів і перехоплювалася українською ППО з доволі високим попереднім відсотком збиття, однак щонайменше одна з них могла залетіти на польську територію.

— Одна з ракет, ймовірно, ще перетнула державний кордон. На кордоні з Польщею перевіряється інформація, — додав він.

Варто зазначити, що у Варшаві вже підтвердили, що на території Польщі впали три російські об’єкти. Серед них — дві ракети (зокрема Х-101) та один реактивний безпілотник.

Куди цілила РФ під час атаки на Україну

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що більшість крилатих ракет атакувала західні регіони України, де в пріоритеті у РФ залишається енергетична інфраструктура. Натомість балістичні ракети російські війська спрямували переважно по Києву та області, а також мостах.

Ігнат наголосив, що енергетика та мости завжди входили до пріоритетних цілей російської армії, тож цей удар не є якоюсь “відповіддю”, якою пригрозив російський диктатор Володимир Путін після ударів по мосту через Керченську протоку.

— Це вже далеко не перша атака. Я вам скажу, що як об’єкти енергетики, так і мости були завжди в пріоритетних цілях в противника. Про жодну відповідь мова може не йти, тому що вони давно вже завдавали ударів і навіть по київських мостах. Тому те, що Сили оборони успішно відбивають чергову атаку, це заслуга передусім усіх захисників, — стверджує він.

За уточненими даними Повітряних сил ЗСУ, загалом у ніч на 20 листопада Росія запустила по Україні балістичні ракети Іскандер-М/С-400, протикорабельні ракети Циркон, крилаті ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К та 404 безпілотники.

Факти ICTV розповідали детальніше про те, скільки повітряних цілей вдалося збити та знешкодити силам ППО під час атаки РФ на Україну, а також як відпрацювала наша авіація.

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