Сили оборони 19 листопада та в ніч проти 20 листопада завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії. Під ураження потрапили ЗРГК Панцир-С2 у Брянській області РФ, пункт управління безпілотниками на Донеччині та склади матеріально-технічних засобів на Луганщині.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у п’ятницю, 20 листопада.

Сили оборони уразили низку військових об’єктів РФ

За даними Генштабу, у Брянській області РФ українські військові уразили ЗРГК Панцир-С2, який російська армія використовувала для захисту своїх об’єктів від українських безпілотників і ракет.

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У районі Селидового Донецької області під удар потрапив пункт управління БпЛА противника. З нього росіяни здійснювали наведення дронів на українські позиції та мирні населені пункти.

Крім того, Сили оборони атакували тилову логістику російських військ. У районі Рубіжного та Лисичанська Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів армії РФ.

Ще одним об’єктом ураження стало місце зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів поблизу Бердянська Запорізької області. Наразі масштаби завданих збитків встановлюються.

У Генштабі наголосили, що українські військові продовжать атакувати важливі військові об’єкти РФ.

– Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, на початку листопада Сили оборони України завдали ударів по російському ЗРГК Панцир-С2 та командно-штабній машині комплексу протиповітряної оборони С-400 Тріумф.

Від початку 2026 року українські підрозділи за допомогою безпілотників уразили понад 2 млн об’єктів російської армії. За цей період понад 320 тис. російських військових було знищено або тяжко поранено.

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