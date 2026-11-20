Панцир-С2, пункт управління БпЛА та склади: Генштаб про нові удари по об’єктах РФДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Сили оборони України 19 листопада та в ніч на 20 листопада уразили низку військових об'єктів російської армії.
- У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони 19 листопада та в ніч проти 20 листопада завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії. Під ураження потрапили ЗРГК Панцир-С2 у Брянській області РФ, пункт управління безпілотниками на Донеччині та склади матеріально-технічних засобів на Луганщині.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у п’ятницю, 20 листопада.
Сили оборони уразили низку військових об’єктів РФ
За даними Генштабу, у Брянській області РФ українські військові уразили ЗРГК Панцир-С2, який російська армія використовувала для захисту своїх об’єктів від українських безпілотників і ракет.
У районі Селидового Донецької області під удар потрапив пункт управління БпЛА противника. З нього росіяни здійснювали наведення дронів на українські позиції та мирні населені пункти.
Крім того, Сили оборони атакували тилову логістику російських військ. У районі Рубіжного та Лисичанська Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів армії РФ.
Ще одним об’єктом ураження стало місце зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів поблизу Бердянська Запорізької області. Наразі масштаби завданих збитків встановлюються.
У Генштабі наголосили, що українські військові продовжать атакувати важливі військові об’єкти РФ.
– Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України, – зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, на початку листопада Сили оборони України завдали ударів по російському ЗРГК Панцир-С2 та командно-штабній машині комплексу протиповітряної оборони С-400 Тріумф.
Від початку 2026 року українські підрозділи за допомогою безпілотників уразили понад 2 млн об’єктів російської армії. За цей період понад 320 тис. російських військових було знищено або тяжко поранено.