Внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти Київводоканалу, через що у п’яти районах столиці знизився тиск у водопровідних мережах, а в деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Серед працівників підприємства є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили ПрАТ АК Київводоканал, Київська міська державна адміністрація та мер столиці Віталій Кличко.

У Києві виникли перебої з постачанням води через атаку РФ

За даними Київводоканалу та міської влади, через пошкодження об’єктів підприємства внаслідок ворожого обстрілу, а також через атаки на енергосистему виникли перебої у водопостачанні столиці.

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Наразі зниження тиску у водопровідних мережах спостерігається у чотирьох районах Києва, зокрема, у Печерському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.

У деяких будинках зазначених районів можливе тимчасове припинення водопостачання. Фахівці вживають необхідних дій для стабілізації роботи системи та якнайшвидшого відновлення нормативного тиску води.

У КМДА нагадали містянам, що набрати питну воду можна у міських бюветах — адреси найближчих бюветних комплексів доступні на сайті комунального підприємства Київводфонд.

У підприємстві також повідомили, що внаслідок ворожої атаки серед працівників Київводоканалу є троє загиблих.

Протягом ночі та вранці 20 листопада в Києві пролунали вибухи під час російської балістичної атаки. Наслідки обстрілу зафіксували у трьох районах столиці — Оболонському, Голосіївському та Подільському.

Крім того, внаслідок балістичного удару пошкоджено три мости у Києві. Серед них — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости, рух якими наразі обмежено.

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