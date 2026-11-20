У Києві перебої з водопостачанням після атаки РФ, загинули працівники водоканалуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень об’єкти Київводоканалу.
- Серед працівників підприємства є загиблі після обстрілу.
Внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти Київводоканалу, через що у п’яти районах столиці знизився тиск у водопровідних мережах, а в деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Серед працівників підприємства є загиблі та постраждалі.
Про це повідомили ПрАТ АК Київводоканал, Київська міська державна адміністрація та мер столиці Віталій Кличко.
У Києві виникли перебої з постачанням води через атаку РФ
За даними Київводоканалу та міської влади, через пошкодження об’єктів підприємства внаслідок ворожого обстрілу, а також через атаки на енергосистему виникли перебої у водопостачанні столиці.
Наразі зниження тиску у водопровідних мережах спостерігається у чотирьох районах Києва, зокрема, у Печерському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.
У деяких будинках зазначених районів можливе тимчасове припинення водопостачання. Фахівці вживають необхідних дій для стабілізації роботи системи та якнайшвидшого відновлення нормативного тиску води.
У КМДА нагадали містянам, що набрати питну воду можна у міських бюветах — адреси найближчих бюветних комплексів доступні на сайті комунального підприємства Київводфонд.
У підприємстві також повідомили, що внаслідок ворожої атаки серед працівників Київводоканалу є троє загиблих.
Протягом ночі та вранці 20 листопада в Києві пролунали вибухи під час російської балістичної атаки. Наслідки обстрілу зафіксували у трьох районах столиці — Оболонському, Голосіївському та Подільському.
Крім того, внаслідок балістичного удару пошкоджено три мости у Києві. Серед них — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости, рух якими наразі обмежено.