У Києві 20 листопада тимчасово призупинили рух тролейбусів у трьох районах та змінили маршрути автобусів через перекриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Рух громадського транспорту Києва 20 листопада: що відомо

Через відсутність напруги в енергосистемі столиці тимчасово призупинили рух тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів.

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Крім того, через перекриття руху Подільсько-Воскресенським мостовим переходом у напрямку лівого берега змінили маршрути автобусів №110, 111 та 112.

Наразі ці автобуси курсують через Північний міст.

Також змінили маршрут автобуса №72. Через перекриття транспортного руху на вулиці Новокостянтинівській автобус тимчасово курсує вулицею Кирилівською.

У міській адміністрації зазначили, що про подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимуть додатково.

Раніше повідомлялося, що вибухи у Києві 20 листопада прогриміли під час російської атаки балістичними ракетами.

Внаслідок ударів у столиці виникли пожежі в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах. Також було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Крім того, ракетна атака спричинила пошкодження Подільсько-Воскресенського, Дарницького та Південного мостів.

Унаслідок ворожих ударів по столиці загинули троє людей, ще 15 — поранено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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