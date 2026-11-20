У Києві зупинили рух тролейбусів у трьох районах після атаки РФДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У Києві 20 листопада тимчасово призупинили рух тролейбусів у трьох районах та змінили маршрути автобусів через перекриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Рух громадського транспорту Києва 20 листопада: що відомо
Через відсутність напруги в енергосистемі столиці тимчасово призупинили рух тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів.
Крім того, через перекриття руху Подільсько-Воскресенським мостовим переходом у напрямку лівого берега змінили маршрути автобусів №110, 111 та 112.
Наразі ці автобуси курсують через Північний міст.
Також змінили маршрут автобуса №72. Через перекриття транспортного руху на вулиці Новокостянтинівській автобус тимчасово курсує вулицею Кирилівською.
У міській адміністрації зазначили, що про подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимуть додатково.
Раніше повідомлялося, що вибухи у Києві 20 листопада прогриміли під час російської атаки балістичними ракетами.
Внаслідок ударів у столиці виникли пожежі в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах. Також було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Крім того, ракетна атака спричинила пошкодження Подільсько-Воскресенського, Дарницького та Південного мостів.
Унаслідок ворожих ударів по столиці загинули троє людей, ще 15 — поранено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.