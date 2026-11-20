Зміна календарного місяця не принесе перегляду правил перетину державного кордону. У грудні чоловіки в Україні й надалі виїжджатимуть за умовами, які діють під час воєнного стану.

Проте право залишити країну мають кілька категорій чоловіків. Одні можуть перетинати кордон через вік, інші — через інвалідність, сімейні обставини, стан здоров’я або службову необхідність. Для кожної підстави встановлені свої вимоги.

Факти ICTV з’ясували, чи зміняться правила виїзду чоловіків за кордон з 1 грудня 2026 року, хто зможе перетнути кордон та які документи доведеться пред’явити прикордонникам.

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Виїзд чоловіків за кордон: зміни з 1 грудня

Загальних послаблень або додаткових обмежень на виїзд чоловіків з 1 грудня не буде. Порядок перетину кордону під час воєнного стану визначає постанова Кабміну № 57. Вона містить перелік категорій громадян, які можуть залишати Україну, та документи, необхідні для підтвердження права на поїздку.

Але постановою № 1391 уряд затвердив порядок аеромедичної евакуації повітряними суднами ДСНС. Цим документом також оновили пункт 2-7 Правил № 57.

Тепер спеціальний порядок виїзду на лікування за кордон поширюється не лише на постраждалих представників сил оборони та безпеки, а й на інших людей, які постраждали внаслідок російської військової агресії.

Для такої поїздки потрібні медичний висновок про необхідність лікування за кордоном і лист МОЗ із погодженим іноземною стороною переліком пацієнтів, яких готові прийняти на лікування. Також передбачена можливість супроводу одним членом сім’ї першого ступеня споріднення.

Ці зміни не стосуються загального порядку виїзду військовозобов’язаних чоловіків. Вони не дають права залишити Україну лише на підставі медичної довідки або самостійно отриманого запрошення від іноземної клініки.

Виїзд чоловіків за кордон у грудні: хто може виїхати без окремого дозволу

Для чоловіків віком від 23 до 60 років під час воєнного стану діють обмеження на виїзд. Проте чоловіки молодшого та старшого віку мають інші умови.

Від 18 до 22 років включно. Ці громадяни можуть виїжджати за кордон. Для цього необхідно мати паспорт для виїзду за кордон і військово-обліковий документ. Право чоловіків віком від 18 до 22 років включно закріплене пунктом 2-19 Правил № 57.

Від 23 до 59 років включно. Чоловіки можуть виїхати лише за наявності однієї з підстав, передбачених Правилами № 57. Самого закордонного паспорта або бронювання недостатньо.

Від 60 років. Чоловіки можуть перетинати кордон без обмежень, установлених для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.

Сімейні обставини та інвалідність: кому дозволено виїзд за кордон з 1 грудня

Окремі винятки передбачені для чоловіків, які мають сімейні обставини або повинні супроводжувати людину, що потребує допомоги.

Зокрема, перетнути кордон можуть:

чоловіки з інвалідністю I, II або III групи;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

одинокі батьки, які самостійно виховують дитину;

чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи, якщо виконані встановлені умови;

чоловіки, які супроводжують дружину з інвалідністю;

чоловіки, які супроводжують батьків або батьків дружини з інвалідністю I чи II групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за людиною, що його потребує.

Для кожного випадку є окремі вимоги. Наприклад, багатодітний батько повинен підтвердити наявність трьох або більше дітей віком до 18 років. Також прикордонники перевіряють відомості про сплату аліментів. Якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці, це може стати перешкодою для виїзду на цій підставі.

Для супроводу людини з інвалідністю потрібні документи, що підтверджують її статус, а також родинні зв’язки, якщо вони мають значення для конкретного винятку. У випадках постійного догляду необхідно підтвердити сам факт догляду та потребу людини в ньому.

Перелік таких підстав міститься у пунктах 2-1 та 2-2 Правил № 57.

Заброньовані працівники: чи можна виїхати у службове відрядження у грудні

Бронювання захищає працівника від призову на військову службу на час його дії. Але воно не скасовує обмежень на перетин кордону. Тому чоловік із чинним бронюванням не отримує права на виїзд. Для поїздки за кордон йому потрібна окрема підстава.

Інші вимоги встановлені для службових відряджень окремих категорій працівників. Зокрема, пункт 2-14 Правил № 57 передбачає спеціальний порядок для визначених посадовців та працівників державних органів і підприємств.

У таких випадках потрібне рішення про службове відрядження. Самого підтвердження бронювання для проходження прикордонного контролю недостатньо.

Перед поїздкою працівникові варто перевірити, чи належить він до категорії, для якої передбачений такий порядок, та чи оформлені всі необхідні документи.

Окремі правила для журналістів і працівників медіа

Чоловіки віком від 23 до 60 років, які працюють у медіа та сфері стратегічних комунікацій, також можуть виїжджати за кордон за спеціальними правилами.

Порядок передбачає службові поїздки для участі в міжнародних заходах. Для цього необхідно отримати погодження Державного комітету телебачення і радіомовлення України та підготувати документи, які підтверджують мету відрядження.

Залежно від категорії працівника та підстави поїздки можуть знадобитися запрошення від організаторів заходу, лист-погодження, паспорт і військово-обліковий документ.

Окремі умови передбачені для працівників культури та кінематографії. Їхні службові поїздки також потребують відповідного погодження.

Які документи перевірятимуть прикордонники у грудні та коли можуть відмовити

Під час перетину кордону чоловіки повинні пред’явити паспорт для виїзду за кордон. Якщо на них поширюються вимоги військового обліку, необхідний також військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Інші документи залежать від підстави поїздки. Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, документи про інвалідність, підтвердження родинних зв’язків, висновок про потребу в догляді або наказ про службове відрядження.

Прикордонники перевіряють, чи справді документи дають чоловікові право на виїзд. Якщо підстава не підтверджена або необхідних документів немає, у перетині кордону можуть відмовити.

Порядок відмови визначає стаття 14 закону України № 1710-VI Про прикордонний контроль. У разі відмови прикордонники повинні надати письмове рішення із зазначенням причин.

Перед поїздкою варто перевірити актуальність військово-облікових відомостей, строк дії документів і наявність усіх підтверджень. Це допоможе уникнути проблем під час прикордонного контролю.

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