Внаслідок ракетно-дронової атаки РФ на Україну 20 листопада є пошкодження залізничної інфраструктури, затримується низка поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Затримка поїздів Укрзалізниці 20 листопада

Як повідомили в компанії, 20 листопада Укрзалізниця продовжує забезпечувати перевезення пасажирів, попри пошкодження інфраструктури на окремих ділянках.

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Через тривалі безпекові загрози фіксується затримка поїздів сьогодні, водночас міські та приміські рейси поступово стабілізують графік.

За інформацією Укрзалізниці, рух потягів відбувається із суворим дотриманням протоколів безпеки, а в разі виникнення безпосередньої небезпеки для пасажирів і залізничників проводиться оперативна евакуація.

Київська кільцева електричка вже відновлює курсування, що дозволить мешканцям столиці зручно сполучатися між лівим та правим берегами.

Приміські поїзди у Києві та на Київщині також продовжують рух з урахуванням безпекової ситуації.

В Укрзалізниці підтвердили, що ворог завдав пошкоджень залізничній інфраструктурі на певних ділянках колії — ремонтні бригади вже працюють над максимально швидким відновленням руху.

Оскільки затримка поїздів 20 листопада стосується низки напрямків, пасажирів закликають заздалегідь перевіряти актуальний час прибуття та відправлення.

Найбільша затримка поїздів 20 листопада стосується таких маршрутів:

Хелм → Дніпро-Головний: понад 10 годин. Планове прибуття мало б бути о 06:48, прогноз – 17:06

Київ-Пас. → Дніпро-Головний: понад 10 годин. Ситуація ідентична, як і з маршрутом Хелм → Дніпро-Головний.

Дніпро-Головний → Ужгород: 9 годин. Планове прибуття мало б бути о 17:00, прогноз – 02:00.

Дніпро-Головний → Перемишль: понад 8 годин. Планове прибуття мало б бути о 15:04, прогноз – 23:52.

Кривий Ріг-Головний → Київ-Пас.: понад 9 годин. Планове прибуття мало б бути 05:17, прогноз – 13:55.

Дніпро-Головний → Київ-Пас.: понад 7 годин. Планове прибуття мало б бути 0 06:24, прогноз – 14:05.

Дніпро-Головний → Хелм: понад 7 годин. Планове прибуття мало б бути 18:52, прогноз – 02:33.

Кривий Ріг-Головний → Одеса-Головна: понад 7 годин. Планове прибуття мало б бути о 10:30, прогноз – 18:06.

Дніпро-Головний → Одеса-Головна: понад 7 годин. Ситуація ідентична, як і з маршрутом Кривий Ріг-Головний → Одеса-Головна.

Миколаїв Пас. → Львів: понад 7 годин. Планове прибуття мало б бути о 12:18, прогноз – 19:47.

Актуальна затримка поїздів Укрзалізниці традиційно оновлюється в режимі реального часу на офіційному порталі перевізника.

Нагадаємо, що РФ атакувала залізничну станцію Скнилів у Львові: є загиблі та постраждалі. Ця станція обслуговує приміські та вантажні поїзди Самбірського і Стрийського напрямків.

Фото: Укрзалізниця

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