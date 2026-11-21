Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.Додати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У Дніпрі та чотирьох районах області запровадили аварійні відключення світлаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У суботу, 21 листопада, на Дніпропетровщині за командою Укренерго запровадили аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК.
Аварійні відключення електроенергії 21 листопада: що відомо
Екстрені відключення електроенергії запровадили у Дніпрі, а також у чотирьох районах Дніпропетровської області:
Зараз дивляться
- Дніпровському;
- Самарівському;
- Павлоградському;
- Кам’янському.
Енергетики наголосили, що під час екстрених відключень раніше оприлюднені графіки погодинних відключень електроенергії не діють.
Про подальші зміни щодо обмежень електропостачання споживачів інформуватимуть додатково.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.