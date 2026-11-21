У суботу, 21 листопада, на Дніпропетровщині за командою Укренерго запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК.

Аварійні відключення електроенергії 21 листопада: що відомо

Екстрені відключення електроенергії запровадили у Дніпрі, а також у чотирьох районах Дніпропетровської області:

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