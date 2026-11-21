У неділю, 22 листопада, у частині областей України протягом доби діятимуть графіки відключення світла.

Про це поінформували у пресслужбі НЕК Укренерго.

Графік відключення світла 22 листопада: що відомо

– 22 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії, – зазначили в Укренерго.

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Так, для промислових підприємств передбачені графіки обмеження потужності.

Водночас для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2,5 черг.

Актуальні графіки відключень електроенергії споживачі можуть перевірити на офіційних сторінках обленерго.

В Укренерго уточнили, що на Одещині та Рівненщині ситуація зі світлом залишається складною.

Так, в Одесі та області протягом дня вимикають електрику через російські атаки на магістральні мережі.

Ворог понад добу атакує інфраструктуру регіону, внаслідок чого енергетики фіксують масштабні знеструмлення. Місцевих мешканців попередили про можливі перебої з тепло- та водопостачанням.

На Рівненщині ворог серйозно пошкодив енергообладнання під час обстрілу, внаслідок чого без світла залишилися 46 населених пунктів Сарненського району.

Ситуацію ускладнила повторна масштабна атака РФ, ціллю якої була значна кількість енергооб’єктів. Персонал місцевого обленерго проводить відновлювальні роботи, вони продовжаться і завтра.

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