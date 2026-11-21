У ніч проти 21 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 21 листопада: що відомо

Під час комбінованого удару противник застосував:

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три балістичні ракети Іскандер-М KN-23 С-400

148 безпілотників типу Shahed

Запуски безпілотників здійснювали з районів Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Міллерово у Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або приглушила 117 ворожих безпілотників, серед яких 67 реактивних Shahed.

Про знищення балістичних ракет у ранковому зведенні не повідомляється.

За результатами нічної атаки на Україну 21 листопада зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще на дев’яти.

Станом на 08:00 російська атака ще тривала. У повітряному просторі України залишалися близько десяти ворожих безпілотників.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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