Союзники погоджуються з тим, що членство в НАТО є найзрозумілішою гарантією безпеки для України, а США також порушують це питання. Водночас проєктів щодо конкретних гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 договору НАТО на папері наразі немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Чому членство в НАТО є найвигіднішим рішенням

За словами президента, питання НАТО неодноразово порушувалося на засіданнях Коаліції охочих, а вступ України відповідає інтересам усіх сторін.

Зараз дивляться

— Питання НАТО є, і це питання піднімалось на Коаліції охочих не один раз. І Франція, і інші союзники розуміють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України – це членство в НАТО, — сказав він.

Як стверджує президент, найзрозуміліше посилення НАТО – це вступ України з наявною армією. Безумовно, це влаштовує обидві сторони: як Україну, так і НАТО. За його словами, США піднімають це питання, проте обговорення ще триває.

Президент наголосив, що членство в НАТО стане і найдешевшим варіантом для партнерів. Поза НАТО Україна змушена була б самостійно утримувати не лише мільйонну армію, а й відповідну авіацію, артилерію, кількість ракет та спроможності для захисту неба без союзників. За його словами, все це буде і в разі членства в НАТО, але такий формат обійдеться дешевше для всіх.

Водночас президент пояснив, що наразі зарано говорити, чи буде Україна в НАТО, оскільки це залежить від того, коли і як завершиться війна.

Позиція Зеленського щодо аналогів статті 5 договору НАТО

Коментуючи можливість захисту України окремими союзниками за моделлю, подібною до статті 5 договору НАТО про колективну оборону, Зеленський зазначив, що чітко прописаного проєкту таких гарантій на папері він ще не бачив.

— Немає поки що повної відповіді, що це за колектив, як він буде захищати і чи готовий цей колектив буде нанести відсіч агресору. Це передбачено 5 статтєю НАТО для союзників і членів. А якщо ми будемо мати типу 5 статті, оце на типу, ну, тут виникає багато запитань. А відповіді повинні не просто красномовно звучати: безумовно, ніхто вас не кинею Це має бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачив, — пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що адміністрація очільника Білого дому не залишить Україну сам на сам із Росією, Зеленський зауважив, що війна ще триває, а гарантії безпеки мають діяти хоча б десятки років.

— Гарантії нам потрібні не на два роки, а бажано назавжди. Принаймні, на десятки років. На таке питання складно відповісти. Навіть якщо Путін і в “друзях”, як то з’ясувалось нещодавно з Трампом, то два роки, якщо Путін буде боятися щось зробити і прийти з агресією, нас не влаштовує. Це не сильний мир – це пауза на два роки. Як після цих двох років, якщо буде агресія, мобілізувати таку підтримку, як зараз? Ще раз воювати — це дуже небезпечно для нашої держави, — резюмував президент.

Нещодавно польські прем’єр-міністр Дональд Туск та очільник МЗС Радослав Сікорський розкритикували публічне привітання президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті АТЕС у Китаї.

У Варшаві висловили занепокоєння тим, що Трамп назвав Путіна “своїм другом”.

Коментуючи таку заяву очільника Білого дому, Зеленський заявив, що Путін залишається для України ворогом і вбивцею. На думку президента України, після таких заяв Трампа Путін не відчуває достатнього тиску та вважає, що може продовжувати війну.

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