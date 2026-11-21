Українські військові провели секретну контрнаступальну операцію Ведмежий капкан на півночі Харківської області, звільнивши 14 населених пунктів і майже 200 кв. км території навколо Вільхуватки. Завдяки цьому Сили оборони зірвали плани російського Генерального штабу оточити майже двотисячне угруповання ЗСУ та захопити близько 500 кв. км регіону.

Подробиці операції розповіли у BBC News Україна з посиланням на джерела в командному складі Сил оборони та командира 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 підполковника Олександра Настенка (позивний Флінт).

Операція Ведмежий капкан: як починалася

Наприкінці червня 2026 року російська армія розпочала наступ, який назвала Ведмежий кут, пробивши кордон біля села Артільне.

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За даними DeepState та Інституту вивчення війни (ISW), росіянам вдалося інфільтруватися на 12–15 км у напрямку Приколотного та на 15–20 км біля Білого Колодязя. Генштаб РФ прагнув замкнути “клешні” біля Приколотного (Різниківський котел), відрізавши майже дві тис. бійців ЗСУ у північно-східній частині області з центром у селі Різникове.

16 жовтня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов навіть доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито завершення оточення та захоплення 28 населених пунктів і 461 кв. км, проте доказів Москва не надала, а частина відео з прапорами у Білому Колодязі мала ознаки ШІ-монтажу.

Водночас джерела у командуванні Сил оборони визнають, що в певний момент ситуація могла стати близькою до критичної. Щоб зірвати задум ворога, на початку вересня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий перекинув на ділянку нові сили. Серед них були 120-й окремий розвідувальний полк та 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2, який став головною ударною силою.

Деталі операції Ведмежий капкан та втрати РФ

Під командуванням Угруповання об’єднаних сил ЗСУ захисники “зрізали праву клешню” ворожого угруповання. За підсумками основного етапу звільнено майже 200 кв. км території та 14 населених пунктів навколо Вільхуватки.

Втрати РФ становили близько 800 військовослужбовців та майже 400 одиниць техніки.

Командир 475-го ОШП Олександр Настенко розповів, що передові російські ДРГ вже заходили в Приколотне, але були знищені. Коли аналітики зафіксували висування штурмових груп ворога в район Довжанки (за шість км від Приколотного), ЗСУ вирішили вдарити з флангів.

— Протягом трьох тижнів, до 10 жовтня, нам вдалося замкнути це оточення противника, — зазначив підполковник Настенко.

Для реалізації задуму українські військові застосували комплекс нестандартних рішень. Зокрема, два танки (Т-80 та Abrams) 475-го ОШП заїхали по центральній дорозі у Вільхуватку й відкрили вогонь прямою наводкою. Російське командування сприйняло це за головний удар, стягнуло туди резерви, після чого ЗСУ накрили їх масованим ударом безпілотниками, почали штурм із південного та північного напрямків.

Щоб заблокувати підкріплення з території РФ, де не працює супутникова система інтернет-зв’язку Starlink, військові розгорнули Mesh-мережу з ретрансляторів і дистанційно замінували дронами логістичні шляхи на глибину до 30 км.

Просування танків і БМП Bradley на флангах прикривали важкі бомбери Вампір та дрони-перехоплювачі. Також за кілька тижнів бійці провели сім евакуацій поранених із поля бою за допомогою великих коптерів.

За словами Настенка, операція ще триває. Наразі продовжується зачистка окремих сіл біля кордону, проте ситуація повністю стабілізована.

Роль центру Фаланга та розробка ШІ-системи

Планування Ведмежого капкана забезпечував створений навесні 2026 року центр мультидоменних операцій Фаланга (спільний проєкт 475-го та 1-го штурмових полків ЗСУ, де близько 100 військових аналізують розвіддані).

Раніше цей центр розробив “логістичний локдаун” Криму в травні-червні 2026 року, завдавши серію ударів по мостах на Кримському перешийку.

Наразі в 475-му полку створюють однойменну військову програму на базі штучного інтелекту Фаланга, яка виконуватиме роль електронного battle captain (офіцера, відповідального за безперервне управління поточними операціями та боєм у режимі реального часу).

Вона автоматично аналізуватиме дані з кіберпростору, відео з дронів, перехоплення, зведення та погоду, а також пропонуватиме сценарії бойових дій. Обладнання вже закуплено, а тестовий запуск системи очікується у грудні 2026 року.

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