Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 22 листопада: ліквідовано 2310 окупантів та майже 1,4 тис. БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Втрати ворога на 22 листопада 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 2 310 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 733-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,637 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 22 листопада 2026 року
- особового складу — близько 1 637 170 (+2 310);
- танків — 12 487 (+2);
- бойових броньованих машин — 25 923 (+39);
- артилерійських систем — 52 661 (+66);
- реактивних систем залпового вогню — 2 295 (+6);
- засобів протиповітряної оборони — 1 767;
- літаків — 452;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічніх комплексів — 3 209 (+6);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 616 803 (+1392);
- крилатих ракет — 5 278;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 178 062 (+243);
- спеціальної техніки — 4 925 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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