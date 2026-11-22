Втрати ворога на 22 листопада 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 2 310 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 733-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,637 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 22 листопада 2026 року

особового складу — близько 1 637 170 (+2 310);

танків — 12 487 (+2);

бойових броньованих машин — 25 923 (+39);

артилерійських систем — 52 661 (+66);

реактивних систем залпового вогню — 2 295 (+6);

засобів протиповітряної оборони — 1 767;

літаків — 452;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічніх комплексів — 3 209 (+6);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 616 803 (+1392);

крилатих ракет — 5 278;

кораблів та катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 178 062 (+243);

спеціальної техніки — 4 925 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.