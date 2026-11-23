Уранці 23 листопада російські війська атакували Харків і Київ ударними безпілотниками.

У Харкові пошкоджені житлові будинки, дитячий навчальний заклад і готель. У столиці уламки дронів впали на складську будівлю та території двох навчальних закладів.

На Київщині триває пошуково-рятувальна операція після російської атаки на Димер 22 листопада. Кількість загиблих зросла до 11 людей.

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Тим часом у Ростовській області РФ після нічної атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа поблизу нафтопереробного заводу. США анонсували нові консультації з Україною, Європою та Росією щодо майбутньої архітектури безпеки.

Про ці та інші події ночі та ранку 23 листопада — читайте у дайджесті.

Атака на Харків

Уранці 23 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об’єкти.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, близько 06:27 Повітряні сили попередили про наближення безпілотників до міста. Згодом російський реактивний дрон атакував Індустріальний район, після чого пролунали повторні вибухи.

У Шевченківському районі безпілотник влучив у другий поверх багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок удару вибито близько 20 вікон, пошкоджені припарковані у дворі автомобілі.

За інформацією ДСНС, у Немишлянському районі російський дрон влучив у будівлю дитячого навчального закладу. Пошкоджені конструкції будівлі, а також вибиті вікна в навколишніх багатоповерхівках. Пожежі не виникло.

У Холодногірському районі внаслідок удару загорілися дах і кімната триповерхової будівлі готелю. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 55 кв. м.

За повідомленням ДСНС, внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей. Водночас у повідомленні міської влади про ранкові вибухи йшлося про двох постраждалих. Чи стосуються ці дані однієї серії ударів, потребує уточнення.

Атака на Київ

Уранці 23 листопада російські війська атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, а в кількох районах зафіксували падіння уламків.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, близько 07:14 реактивний безпілотник перебував над Подолом, а за хвилину його зафіксували над Святошином.

Приблизно о 07:15 у Києві пролунали вибухи.

За словами міського голови Віталія Кличка, у Подільському районі уламки безпілотника впали на складську будівлю. Пожежі на місці не виникло, туди вирушили екстрені служби.

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків на території двох навчальних закладів у Святошинському районі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Остаточні наслідки атаки уточнюються.

Атака на Житомирщину

Протягом 22 листопада та в ніч проти 23 листопада російські війська атакували Житомирську область. Внаслідок ударів пошкоджені об’єкти цивільної та залізничної інфраструктури.

У Коростенському районі через падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вибито вікна приватного житлового будинку.

Крім того, російський безпілотник вдарив по тепловозу поблизу залізничної станції.

У Житомирському районі під ударом опинився дитячий садок.

Унаслідок атак виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Зросла кількість постраждалих після атаки на Димер

У Димері Вишгородського району Київської області триває пошуково-рятувальна операція після російської атаки 22 листопада.

Станом на ранок 23 листопада кількість загиблих зросла до 11 людей. О 07:23 рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки тіло ще однієї жертви.

Уночі надзвичайникам вдалося врятувати 79-річну Валентину, яка провела під завалами 22 години. Жінка перебувала у квартирі на першому поверсі під бетонними плитами.

Напередодні ввечері рятувальники також врятували семирічного Давида, який провів під завалами майже 14 годин. Спочатку надзвичайники знайшли речі хлопчика, які впізнали його рідні, а згодом дісталися до дитини.

За наявною інформацією, дитина перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.

Російські війська атакували Димер на світанку 22 листопада. Один із безпілотників влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши квартири з першого по п’ятий поверх.

Також пошкоджені магазин і дитячий садок. Серед постраждалих — 16-річний хлопець, якого госпіталізували з осколковими пораненнями руки.

З будинку рятувальники евакуювали 10 людей, зокрема двох дітей.

23 листопада у Київській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Димер.

Пошуки людей під завалами тривають.

Вибухи в Ростовській області РФ

Уночі проти 23 листопада в Новошахтинську Ростовської області Росії пролунала серія вибухів. Після тривалої атаки безпілотників у місті виникла масштабна пожежа.

За словами місцевих жителів, атака безпілотників тривала понад три години. У Новошахтинську було чути численні вибухи та роботу російської протиповітряної оборони.

Після цього очевидці помітили сильну заграву, яку було видно за багато кілометрів. У місцевих Telegram-каналах також з’явилися припущення про можливу детонацію паливних резервуарів.

Вибухи чули поблизу Новочеркаська, Ростова-на-Дону та в районі аеропорту Платов. У регіоні оголошували ракетну небезпеку.

Аналітики ASTRA дослідили відеозаписи очевидців і встановили, що пожежа виникла в напрямку двох паливних підприємств.

Одне з них — Новошахтинський завод нафтопродуктів, великий нафтопереробний комплекс на півдні Росії. Інше — підприємство ТАТА-ГАЗ, яке займається зберіганням і логістикою палива.

США анонсували консультації щодо гарантій безпеки для України

Сполучені Штати найближчими тижнями планують провести консультації з Україною, європейськими партнерами та Росією щодо майбутньої архітектури європейської безпеки.

Про це заявив представник американської сторони на переговорах Джаред Кушнер.

За його словами, Вашингтон планує організувати закриті консультації та багатосторонні обговорення, спрямовані на створення системи безпеки, яка зменшить ризик нової війни.

Джаред Кушнер наголосив, що гарантії безпеки для України необхідно узгоджувати разом із ширшими домовленостями щодо післявоєнної безпеки Європи.

Серед запропонованих механізмів — постійні канали консультацій, кризовий зв’язок, запобігання військовим інцидентам та заходи для зниження ризику ескалації.

Американська сторона також розглядає можливість гарантій безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО.

Водночас остаточне рішення щодо можливих зобов’язань США має ухвалити президент Дональд Трамп з урахуванням конституційних процедур і повноважень Конгресу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що найчіткішою гарантією безпеки залишається членство України в НАТО.

Коментуючи можливість гарантій за аналогом статті 5, Зеленський зазначив, що поки не зрозуміло, які саме держави братимуть участь у захисті України та як працюватиме цей механізм.

Він також наголосив, що гарантії мають бути закріплені документально та діяти незалежно від зміни американської адміністрації.

Водночас Росія продовжує виступати проти будь-яких форм наближення України до НАТО. Зокрема, 20 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав неприйнятним так зване квазічленство України в Блоці.

Українські морські дрони потопили російський корвет Меркурій біля Лівії

Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення українськими силами операції поблизу узбережжя Лівії, під час якої, за його словами, було потоплено російський корвет Меркурій та знищено бойовий вертоліт Ка-27.

За інформацією глави держави, в операції брали участь військовослужбовці Служби безпеки України та інших підрозділів Сил оборони.

Для виконання завдань українські військові застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва.

Зеленський повідомив, що внаслідок атаки затонув російський корвет Меркурій, який прийняли на озброєння у 2023 році, вже під час повномасштабної війни.

Разом із кораблем, за словами президента, було знищено бойовий вертоліт Ка-27.

Другою ціллю операції став російський суховантаж MV ANGARA, який, за твердженням української сторони, використовували для перевезення озброєння. Зеленський заявив про його ураження.

Президент наголосив, що визначених цілей операції досягнуто, та подякував військовим, які брали участь у її проведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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