Протягом минулої доби на фронті відбулося 143 бойові зіткнення.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4 398 дронів-камікадзе та здійснив 1 855 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 23 листопада 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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