22 листопада у лівійському порту Бенгазі пролунав потужний вибух, після якого загорівся російський ракетний корвет Меркурій проєкту 20380. Президент Володимир Зеленський заявив, що це була спецоперація СБУ та Сил оборони України.

Про це очільник держави повідомив у своєму дописі у соцмережах.

Знищення корвета РФ біля Лівії

Telegram-канал Стратегічна авіація опублікував супутникові знімки російського корвета. За даними каналу, судно повністю знищене.

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Володимир Зеленський назвав удар по ракетному кораблю взірцевою операцією у відповідь на російську війну. Він подякував Службі безпеки України та Силам оборони, які були залучені до виконання цього завдання.

– Визначені цілі досягнуті. Усе відбулося поблизу берегів Лівії. Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри всі намагання ворога протидіяти, був затоплений російський корвет Меркурій, — заявив президент.

За його словами, росіяни прийняли на озброєння корвет Меркурій у 2023 році. Разом із корветом також знищено бойовий вертоліт Ка-27.

— Другою нашою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї. Результат — уражено, — наголосив Володимир Зеленський.

У СБУ наголосили, що багатоцільовий корвет Меркурій регулярно залучали до охорони російських суден, зокрема й MV ANGARA. За даними спецслужби, росіяни заховали свій корвет у порту, але це не врятувало його від знищення.

Суховантаж окупанти використовували в межах так званого Сирійського та Лівійського експресу.

11 листопада СБУ повідомила про ураження малого ракетного корабля проєкту Буян-М Наро-Фомінськ.

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