НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому віцепрем’єр-міністру та двом керівникам підрозділів Міністерства національної єдності у розтраті бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування п’ятьох людей.

Про це повідомляє НАБУ.

Нова підозра Олексію Чернишову

За даними слідства, колишній віцепрем’єр організував схему нібито працевлаштування п’ятьох людей, яким виплачували зарплату з бюджету міністерства, хоча вони фактично там не працювали.

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Натомість ці люди працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра.

До реалізації схеми, як стверджують у НАБУ та САП, він залучив двох керівників структурних підрозділів міністерства. Вони знали про фіктивне працевлаштування, однак регулярно підписували документи про виконану роботу.

На підставі цих документів працівникам нараховували реальну зарплату.

Колишньому віцепрем’єр-міністру інкримінують організацію розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України), а також організацію службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України).

Двом керівникам підрозділів міністерства повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідчі органи офіційно не називають імені підозрюваного. Водночас із матеріалів випливає, що йдеться про Олексія Чернишова, який очолював Міністерство національної єдності України.

Інші справи Олексія Чернишова

Він уже фігурує у двох інших кримінальних провадженнях.

У червні 2025 року йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря у справі про земельну оборудку в Києві. У НАБУ встановили, що столичний забудовник хотів незаконно отримати земельні ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Він звернувся до колишнього очільника Міністерства розвитку громад та територій, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передання тієї ділянки.

У грудні того ж року слідчі завершили слідство щодо Чернишова.

У листопаді 2025 року ексвіцепрем’єру оголосили підозру у незаконному збагаченні у межах справи Мідас.

Джерело : НАБУ

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