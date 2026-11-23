Пожежу видно із супутника: Новошахтинський НПЗ у РФ атакували СБУ та ГУРДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Вночі 23 листопада бійці Служби безпеки України разом із ГУР Міноборони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. На території підприємства спалахнула сильна пожежа, яку видно навіть із супутника.
Про це повідомляють у Генеральному штабі та в СБУ.
Атака на Новошахтинський НПЗ
Як зазначають у СБУ, безпілотники центру спецоперацій Альфа влучили в бітумну установку, колони установки АВТ-2,5, ребойлерну піч та резервуарний парк на другому майданчику.
Також успішно атаковано заправну інфраструктуру ТОВ Тата-Газ, комплекс радіоелектронної боротьби Поле-21 та зенітний комплекс Панцир.
Новошахтинський НПЗ здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Він виробляє дизельне та суднове пальне, а також мазут. Завод знаходиться лише за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною, тож його пальне чи не найкоротшим шляхом потрапляє до окупаційних військ на південному напрямку.
Як наголошують у СБУ, удари по нафтовій галузі безпосередньо впливають на здатність окупантів забезпечувати свою армію пальним, ускладнюють військову логістику та скорочують ресурси.