Вночі 23 листопада бійці Служби безпеки України разом із ГУР Міноборони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. На території підприємства спалахнула сильна пожежа, яку видно навіть із супутника.

Про це повідомляють у Генеральному штабі та в СБУ.

Атака на Новошахтинський НПЗ

Як зазначають у СБУ, безпілотники центру спецоперацій Альфа влучили в бітумну установку, колони установки АВТ-2,5, ребойлерну піч та резервуарний парк на другому майданчику.

Зараз дивляться

Також успішно атаковано заправну інфраструктуру ТОВ Тата-Газ, комплекс радіоелектронної боротьби Поле-21 та зенітний комплекс Панцир.

Новошахтинський НПЗ здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Він виробляє дизельне та суднове пальне, а також мазут. Завод знаходиться лише за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною, тож його пальне чи не найкоротшим шляхом потрапляє до окупаційних військ на південному напрямку.

Як наголошують у СБУ, удари по нафтовій галузі безпосередньо впливають на здатність окупантів забезпечувати свою армію пальним, ускладнюють військову логістику та скорочують ресурси.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.