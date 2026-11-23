У ніч на 23 листопада (з 18:00 22 листопада) ворог атакував територію України 153 ударними дронами типу Shahed (60 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів 23 листопада

Ворожі безпілотники атакували Україну з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованих Донецька, Гвардійського та мису Чауда.

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Атаку дронів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 134 Шахеди (42 із них – реактивні), Гербери та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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