Росія впродовж минулого тижня щонайменше 100 разів цілеспрямовано атакувала об’єкти енергетики та нафтогазового сектору.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Атаки на енергетику за тиждень

Загалом за цей період зафіксовано 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

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Внаслідок обстрілів та бойових дій станом на ранок 23 листопада без світла лишається частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Доволі складна ситуація із електрикою для жителів Одещини та Дніпропетровщини.

— Ворог завдав масштабних руйнувань енергетичним об’єктам, які забезпечують електропостачання регіонів. Завдяки роботі енергетиків вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури, — наголосив Артем Некрасов.

На Дніпропетровщині застосовують обмеження споживання світла, проте енергетики поступово відновлюють електропостачання споживачам. В Міненерго попереджають, що після відновлення живлення можливі тимчасові стрибки напруги, її зниження або аварійні знеструмлення. Саме тому радять не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетках.

Артем Некрасов також наголошує, що росіяни знову і знову атакують вже відновлені об’єкти.

Атаки на газову інфраструктуру

Минулої доби на Дніпропетровщині окупанти поцілили в об’єкт газової інфраструктури. Постраждали троє працівників: у двох із них контузії, ще один дістав важких поранень.

За словами Артема Некрасова, впродовж 23 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень світла, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Проте через постійні атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися.

Через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення.

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