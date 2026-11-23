Російські окупанти продовжують модифікувати безпілотники типу Молнія.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Модифікації дронів Молнія

Сергій Бескрестнов опублікував відео ураження розвідувальної Молнії з МЕШ-модемом і пояснив, що цей безпілотник окупанти обладнали якісною камерою на гімбалі (пристрої для механічної стабілізації камери) та бензиновим двигуном.

Зараз дивляться

— Раніше я не зустрічав таких конфігурацій. Бензиновий двигун забезпечує розвіднику більшу дальність, тривалість польоту та, ймовірно, вищу швидкість, — каже Сергій Бескрестнов.

Раніше радник президента повідомляв, що окупанти на різних ділянках фронту почали застосовувати безпілотники Молнія з керуванням через оптоволокно. За його словами, безпілотники Молнія на оптоволокні здатні проникати в український тил на відстань до 30 км, рухаючись на висоті близько 50 метрів.

Також Флеш пояснив нову тактику російських ударних Шахедів. Він зауважив, що Shahed не мають додаткового електричного двигуна для безшумного польоту. Натомість росіяни застосовують тактику відключення реактивного двигуна перед ударом та наднизькі висоти.

Фото: скриншот із відео

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