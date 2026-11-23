Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) ухвалила рішення передати в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 150 млн грн, які були внесені як застава за колишнього міністра енергетики України.

Про це повідомили у ВАКС у понеділок, 23 листопада.

АРМА передають 150 млн грн застави за Галущенка

У заяві ВАКС ім’я фігуранта не зазначається, однак із матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Германа Галущенка.

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В Апеляційній палаті розглянули скарги прокурора та сторони захисту ексміністра на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 серпня 2026 року. Тоді суд частково задовольнив клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження.

– За результатами апеляційного розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині відмови в переданні до управління АРМА коштів, внесених як заставу за колишнього міністра енергетики України та розміщених на казначейському рахунку ВАКС, – ідеться в повідомленні.

За новою ухвалою суд задовольнив клопотання детектива НАБУ в цій частині. Відповідно, в управління АРМА передадуть безготівкові кошти на загальну суму 150 млн грн.

Що відомо про арешт Германа Галущенка

15 лютого 2026 року колишнього міністра енергетики затримали під час спроби виїхати з України. Його затримання відбулося в межах справи Мідас.

Наступного дня, 16 лютого, Галущенку повідомили про підозру у цій справі. Йому інкримінують відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Суд обрав для ексміністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

У червні ВАКС продовжив строк тримання Галущенка під вартою, при цьому суму застави було зменшено до 150 млн грн.

Наприкінці червня необхідну суму застави за колишнього міністра внесли. Після цього на нього поклали процесуальні обов’язки.

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