Україна досі не отримала чітких відповідей щодо гарантій безпеки на кшталт статті 5 НАТО, а реальний захист Європи від постійної російської загрози можливий лише разом з Україною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Парламентської асамблеї НАТО.

Зеленський про членство України в НАТО

Президент звернув увагу на те, що нині однією з ключових умов мирного життя після завершення війни називають надійні гарантії безпеки для України, які дехто окреслює як стаття 5. Зеленський закликав прямо говорити про більш дієвий варіант — вступ України до НАТО.

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— Хіба не ефективніше було б просто прийняти Україну до НАТО? Хіба це не було б краще для всіх нас, для кожного? Не дешевше втілити? І не надійніше, коли йдеться про реальне гарантування безпеки? — наголосив він.

За словами Зеленського, обговорення гарантій, подібних до статті 5, потребує відповідей на конкретні практичні запитання про те, які саме країни підтримають Україну в разі повторного нападу та що конкретно робитимуть партнери у відповідь, які війська будуть заздалегідь розміщені на українській території, скільки коштуватиме реалізація таких механізмів і чи справді вони працюватимуть.

Президент стверджує, що, попри повагу до таких ініціатив, Україна поки що не почула чітких і конкретних відповідей, хоча робить усе можливе, щоб їх отримати.

Володимир Зеленський також зазначив, що всі країни НАТО вже зацікавлені в бойовому досвіді українських військових, які своїми операціями на землі, на морі та в небі довели надзвичайну ефективність Сил оборони. Україна готова поділитися цими напрацюваннями й зробити їх частиною спільного досвіду НАТО, сказав він.

Окремо президент заявив, що немає жодних підстав вірити, що за рік чи п’ять років Росія стане іншою країною. Він закликав поглянути на останні сто років російської історії, протягом яких, за винятком кількох років, РФ постійно генерувала загрози у формі холодних, гібридних, торговельних, ідеологічних чи гарячих воєн.

На думку президента, немає жодних підстав вважати, що за рік чи п’ять років Росія зміниться, тому демократичні країни повинні завжди мати достатньо засобів для захисту своїх народів, але досягти цього можливо лише у співпраці з Україною.

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