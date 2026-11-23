За останні кілька місяців Сили оборони уразили 16 пускових установок російських оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер та зенітних ракетних комплексів С-400.

Про це міністр оборони Євгеній Хмара повідомив під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у понеділок, 23 листопада.

ЗСУ уразили 16 пускових установок Іскандер і С-400

– Проти балістики ми діємо асиметрично. Знищуємо ворожі пускові установки. За останні кілька місяців Сили оборони уразили 16 Іскандерів та С-400. Також ми будуємо та нарощуємо систему РЕБ, – сказав Хмара.

За словами міністра, для боротьби з реактивними безпілотниками та крилатими ракетами Україна застосовує бойову авіацію і зенітні ракетні комплекси.

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Розвиваються доступніші засоби протиповітряної оборони, які можна оперативно масштабувати.

Серед них – зенітно-артилерійські модулі, дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби.

Удари по енергетичній інфраструктурі РФ

Хмара повідомив про результати українських далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

За його словами, вони вже призвели до виведення з ладу понад 50% нафтопереробних потужностей РФ. Україна має намір продовжувати атаки на російські НПЗ та підприємства оборонно-промислового комплексу.

– Ми будемо використовувати всі можливі засоби у відповідь на російський терор. Якщо ворог продовжить атакувати нашу енергетику, ми продовжимо нищити енергетичний сектор РФ, – наголосив Хмара.

Міністр додав, що Україна й надалі посилюватиме удари по нафтопереробних заводах Росії, адже вони забезпечують її економіку ресурсами, необхідними для ведення війни.

Серед пріоритетних цілей українських ударів залишаються підприємства російського військово-оборонного комплексу. Їх ураження має обмежити можливості РФ із виробництва озброєння.

Скільки балістичних ракет Росія випустила у жовтні

Євгеній Хмара навів дані про інтенсивність російських повітряних атак. За його словами, у жовтні 2026 року російські війська застосували проти України 153 балістичні ракети.

Кількість реактивних безпілотників, які РФ запускає щомісяця, з початку року зросла з менш ніж 300 до понад 4 тис.

– На початку року Росія запускала менш як 300 реактивних дронів на місяць. У жовтні – вже понад 4 тис. Збільшується інтенсивність ударів балістичними і крилатими ракетами. У жовтні держава-терорист запустила по Україні 153 балістичні ракети, – зазначив він.

Міністр розповів про одну з наймасованіших комбінованих атак, якої Україна зазнала за два дні до його виступу. Тоді Росія використала 404 ударні безпілотники, серед яких було 123 реактивні, та 111 ракет, зокрема 27 балістичних.

– Кожні п’ять годин ворог виробляє одну балістичну ракету і продовжує нарощувати цей темп, – наголосив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні і закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.

Джерело : Укрінформ

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