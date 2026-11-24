Російські атаки на українські порти та експортні маршрути загрожують світовій продовольчій безпеці й можуть вплинути на мільйони людей за межами України.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив після засідання Ради Безпеки ООН щодо України.

Сибіга про атаки РФ на українські порти

Андрій Сибіга наголосив, що російські удари по українській портовій інфраструктурі та експортних маршрутах мають наслідки не лише для України, а й для інших держав.

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За його словами, Кремль знову ставить під загрозу добробут мільйонів людей, зокрема у країнах, які залежать від експорту української сільськогосподарської продукції.

Міністр запевнив, що Україна й надалі докладатиме зусиль для забезпечення світових постачань продовольства, попри спроби Росії їх порушити.

Очільник МЗС також звернув увагу на систематичні російські атаки проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.

За його словами, напередодні зими Росія намагається позбавити мільйони українців електроенергії, опалення та водопостачання.

Сибіга назвав ці удари частиною цілеспрямованої кампанії терору та геноциду українського народу.

Міністр подякував Латвії та її президенту Едгарсу Рінкевичсу за головування на засіданні Ради Безпеки ООН, а також Туреччині, Індії, Єгипту та Філіппінам за участь у ньому.

Він наголосив, що наслідки російської агресії виходять далеко за межі Європейського континенту, а Рада Безпеки ООН повинна протидіяти загрозам, які створює Росія.

Окремо Сибіга поставив під сумнів законність перебування Росії на місці постійного члена Радбезу ООН, яке раніше належало Радянському Союзу. За його словами, Москва використовує це становище для захисту від міжнародної відповідальності за агресію.

Глава МЗС закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Кремль і позбавити Росію ресурсів, впливу та можливостей для продовження війни.

Раніше стало відомо, що Греція готує пілотний проєкт експорту українського зерна через порт Александруполіс. Новий мультимодальний маршрут має забезпечити альтернативний шлях перевезення агропродукції в обхід українських чорноморських портів.

Як повідомляло грецьке видання To Vima, основним логістичним вузлом стане порт Александруполіс, а додатково для перевезень планують використовувати порт Салоніки.

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