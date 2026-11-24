Уночі проти 24 листопада російські війська атакували низку регіонів України.

У Запоріжжі частково зруйнована п’ятиповерхівка, загинули двоє людей, ще 44 постраждали. У Вінниці пошкоджені енергетична інфраструктура та цивільне підприємство.

На Київщині кількість загиблих унаслідок російської атаки на Димер 22 листопада зросла до 12. У лікарні померла 79-річна жінка, яку напередодні врятували після майже 22 годин перебування під завалами.

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Тим часом Кабмін ухвалив додаткові рішення для забезпечення стабільного водопостачання у великих містах на випадок російських атак, а Греція готує альтернативний маршрут для експорту українського зерна.

Про ці та інші події ночі та ранку 24 листопада — читайте в дайджесті.

Атака на Запоріжжя

Уночі проти 24 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок ударів зруйновано приватний житловий будинок та частково зруйновано п’ятиповерхівку.

Унаслідок обстрілів частково зруйновано перший поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджені сусідні будинки та припарковані автомобілі.

Також пошкоджено фасад п’ятиповерхівки, прилеглі багатоповерхові будинки та понад 10 легкових автомобілів.

Крім того, повністю зруйновано приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні житлові будинки.

Загалом надзвичайники врятували 15 людей із заблокованих квартир та деблокували тіла двох загиблих з-під завалів.

Психологи ДСНС надали допомогу 13 людям, серед яких двоє дітей.

За оновленими даними ДСНС, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 44 особи дістала травми. Серед постраждалих — немовля та троє дітей віком 4, 6 та 16 років. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Атака на Вінницю

Уранці 24 листопада російські війська атакували Вінницю. За інформацією міського голови Сергія Моргунова, внаслідок збиття російського безпілотника виникла пожежа.

Згодом місто зазнало повторної атаки, під час якої зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок російських ударів пошкоджені цивільне підприємство та об’єкт енергетичної інфраструктури.

Також пошкоджень зазнали дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус і прилеглі будівлі.

Через наслідки атаки змінили рух громадського транспорту. Тролейбуси №1, 4 та 7 курсують через розворот біля Гроша. До вулиці Лугової запустили автобуси та тролейбуси з автономним ходом.

Унаслідок атаки постраждали четверо чоловіків. Усі дістали назначні травми. Трьом медики надали допомогу на місці, одного госпіталізували.

Атака на Дніпропетровщину

Уночі проти 24 листопада російські війська атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області.

У Павлограді внаслідок удару виникла пожежа. Постраждали двоє чоловіків віком 29 та 36 років. Обидва лікуються амбулаторно.

У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок російської атаки пошкоджені складські приміщення.

На Нікопольщині під ударами безпілотників опинилися Нікополь та Марганецька громада.

За інформацією станом на 07:30 24 листопада, протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 14 російських безпілотників.

Атака на Житомирщину

Протягом 23 листопада та вночі проти 24 листопада російські війська атакували цивільну й енергетичну інфраструктуру Житомирської області.

Про це повідомили у ДСНС України та начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У Коростені внаслідок атаки пошкоджені відділення Нової пошти та складські приміщення сусідніх підприємств. Виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

У Житомирі під ударами опинилися два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю та 36 цивільних транспортних засобів.

Також пошкоджень зазнали покрівлі та вікна двох житлових будинків і двох закладів освіти. У Житомирському районі росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури.

Унаслідок обстрілів загиблих і травмованих немає, однак у шістьох людей діагностували гостру реакцію на стрес. Госпіталізації вони не потребували.

Рятувальники, енергетики та інші профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки російських атак.

Атака на Одесу

Уранці 24 листопада російські війська атакували Одесу. Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру міста.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Інформацію про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюють.

Атака на Димер: кількість загиблих зросла до 12

Уранці 24 листопада кількість загиблих унаслідок російської атаки на Димер Вишгородського району Київської області зросла до 12 людей. Серед загиблих — 11-річна дівчинка.

У лікарні померла 79-річна Валентина, яку напередодні рятувальники дістали живою з-під завалів п’ятиповерхового будинку. Жінка провела під бетонними плитами майже 22 години.

Особи двох загиблих наразі встановлюють експерти.

Нагадаємо, на світанку 22 листопада російські війська атакували Димер ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши квартири з першого по п’ятий поверх. Також пошкоджені магазин і дитячий садок.

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривали до вечора 23 листопада. З будинку евакуювали 10 людей, зокрема двох дітей.

Наразі під наглядом медиків перебувають п’ятеро постраждалих. Серед них — 16-річний хлопець з осколковими пораненнями руки та семирічний Давид, якого врятували після майже 14 годин перебування під завалами.

Стан Давида стабільний, поруч із ним перебувають батьки.

Кабмін посилює захист систем водопостачання у великих містах

Кабінет міністрів України ухвалив низку додаткових рішень для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення у великих містах на випадок російських ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив Сергій Корецький. За його словами, рішення пов’язані зі зміною тактики російських атак на системи життєзабезпечення міст. Частину заходів не розголошують із міркувань безпеки.

Місцева влада спільно з водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств та роботи державних і комунальних установ, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі у пікові періоди.

Водночас лікарні та інші критично важливі соціальні об’єкти повинні працювати безперервно.

На випадок перебоїв із водопостачанням місцева влада має заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води, а також забезпечити оперативне інформування населення.

Окремо уряд доручив прискорити встановлення резервних джерел електроживлення на критичних елементах систем водопостачання та водовідведення, забезпечити їх необхідним обладнанням і спеціальною технікою.

Усі області України та Київ мають прозвітувати про стан підготовки. Координацію відповідних заходів забезпечуватиме Мінінфраструктури.

Греція готує новий маршрут для експорту українського зерна

Греція розробляє пілотний проєкт нового транспортного маршруту для експорту українського зерна, який має стати альтернативою перевезенням через українські чорноморські порти.

Про це повідомляє грецьке видання To Vima.

Основним логістичним вузлом нового маршруту має стати порт Александруполіс. Додатково для перевезення агропродукції планують залучити порт Салоніки.

Проєкт передбачає використання кількох видів транспорту. Питання його реалізації представники України та Греції обговорювали під час зустрічей у червні та вересні.

Основою проєкту є домовленість президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, досягнута у вересні 2025 року.

Ідеться про розвиток транспортного сполучення між Александруполісом та Одесою в межах міжнародного коридору Балтійське море — Чорне море — Егейське море.

Коридор простягається від Гельсінкі до Нікосії та охоплює 13 країн, зокрема 11 держав Європейського Союзу, Україну та Молдову.

За інформацією грецького видання, про підготовку пілотного проєкту вже поінформували Європейську комісію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.

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