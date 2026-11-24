Уряд України ухвалив низку рішень для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах на випадок російських ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив Сергій Корецький у заяві щодо рішень уряду.

Забезпечення водопостачання в Україні після російських атак: що відомо

За словами Сергія Корецького, уряд ухвалив додаткові рішення у відповідь на зміну тактики російських атак на системи життєзабезпечення міст. Частину заходів не розголошують із міркувань безпеки.

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Головна мета — мінімізувати перебої з водопостачанням і водовідведенням, насамперед на критично важливих соціальних об’єктах.

Місцева влада спільно з водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств та роботи державних і комунальних установ. Це необхідно для зменшення навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди.

Водночас лікарні та інші критично важливі об’єкти повинні працювати безперервно.

У разі значних руйнувань інфраструктури внаслідок російських ударів місцева влада має оперативно інформувати населення про ситуацію.

Також необхідно заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води на випадок тимчасових обмежень водопостачання.

Окреме доручення стосується прискорення встановлення резервних джерел електроживлення на критичних елементах систем водопостачання та водовідведення. Їх також мають забезпечити додатковим обладнанням і спеціальною технікою.

Усі області України та Київ повинні прозвітувати про стан підготовки. Координацію відповідних заходів забезпечуватиме Мінінфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Кабмін

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