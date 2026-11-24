Постачання партії з 48 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які необхідні Україні для захисту неба, затримується через відсутність дозволу міністра оборони США Піта Гегсета.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Затримка 48 ракет Patriot та дефіцит ППО

Зеленський закликав союзників України збільшити постачання перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для відбиття російських балістичних атак, вказавши на гостру нестачу ракет і збої у графіках поставок.

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За його словами, передача 48 ракет Patriot затримується, оскільки ця партія досі не отримала схвалення очільника Пентагону Піта Гегсета. Водночас президент уточнив, що навіть отримання цієї партії повністю не закриє потреби України в ракетах до Patriot.

Раніше Зеленський повідомляв, що з минулого року США передають Україні по 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць — це приблизно чверть від обсягів, обіцяних за президентства Джо Байдена.

— Дуже неприємно, що на тлі всіх цих переговорів щодо того, як припинити війну, Україна стикається не лише зі скороченням поставок ракет-перехоплювачів Patriot, а й із затримками в постачанні, — зазначив Зеленський.

Він звернувся до партнерів із проханням покрити українські потреби в ракетах ППО щонайменше на весь грудень, пояснивши, що розраховує знайти новий підхід у роботі з оновленим Конгресом США у січні чи лютому.

Окремо Зеленський підтвердив, що обмеження на використання супутникових терміналів Starshield українськими військовими залишаються чинними, що заважає роботі протиповітряної оборони.

Коментуючи це, президент заявив, що США ставлять себе в дуже незручне становище, адже політично це виглядає так, ніби Вашингтон іде тим самим курсом, що й російський диктатор Путін, який прагне змусити Україну капітулювати.

Зеленський заявив, що Україна звернеться до нового Конгресу США, який після поразок Республіканської партії на проміжних виборах у листопаді перейде під контроль демократів у Сенаті та Палаті представників у січні, щоб посилити тиск на Росію.

За його словами, якщо президент США Дональд Трамп не зможе переконати Путіна припинити війну до кінця року і не буде досягнуто прийнятної для Києва мирної угоди, то Україна домагатиметься потужного пакета американської військової допомоги та жорсткіших санкцій проти РФ.

— Повинен бути такий рівень підтримки України та такі санкції, щоб вони послали чіткий сигнал росіянам. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну, — наголосив президент.

За словами Зеленського, американські спецпредставники Джаред Кушнер та Стів Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди якомога швидше, в ідеалі — до січня. Президент застеріг, що Україна ризикує зіткнутися з вимогами значних поступок, тоді як Путін не демонструє жодних ознак готовності завершити війну.

— Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми також дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України, — стверджує Зеленський.

Затримка у постачанні Patriot для України

Нагадаємо, ще 20 жовтня видання The Washington Post із посиланням на американських посадовців повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа зволікає із затвердженням передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для захисту від російських ракетних та дронових ударів.

22 листопада, після чергової нічної атаки РФ та удару по п’ятиповерхівці в Димері на Київщині, Зеленський наголосив, що затримки у постачанні засобів протибалістичної оборони є особливо незрозумілими на тлі постійних обстрілів України.

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