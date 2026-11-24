Верховна Рада ухвалила постанову №16207, якою рекомендує Кабінету міністрів переглянути умови роботи підприємств під час повітряної тривоги при жовтому рівні загрози (дронової небезпеки). Парламент пропонує дозволити бізнесу працювати без обов’язкового облаштування укриттів після 4 грудня 2026 року за наявності добровільної письмової згоди працівників.

Бізнесу дозволять працювати під час жовтої тривоги

Схваленою постановою Верховна Рада звертається до уряду з рекомендацією внести зміни до постанови Кабміну №1092 від 4 вересня 2026 року, яка регулює умови продовження роботи підприємств під час жовтого рівня загрози.

Чинні норми дозволяють підприємствам працювати без укриття лише протягом трьох місяців — до 4 грудня 2026 року. У парламенті зазначають, що для багатьох суб’єктів господарювання, особливо малого бізнесу, облаштування власних укриттів є технічно неможливим або потребує занадто значних ресурсів.

Зараз дивляться

Верховна Рада рекомендує уряду протягом трьох календарних днів переглянути зазначені правила та дозволити підприємствам продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози без обов’язкової вимоги щодо наявності укриття, але за дотримання низки умов. Серед них:

наявність індивідуальної письмової згоди працівників;

збереження за кожним працівником права у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття;

обов’язок підприємств інформувати працівників і відвідувачів про повітряну тривогу та забезпечувати інші передбачені законодавством заходи безпеки.

У Верховній Раді наголосили, що запропоновані зміни дадуть змогу уникнути масового закриття або зупинки роботи підприємств, зберегти робочі місця, доходи бізнесу та податкові надходження до бюджетів.

Для малого бізнесу це можливість безперервно надавати товари та послуги населенню, не припиняючи діяльність через вимоги, які не завжди можливо реалізувати на практиці.

Документ покликаний забезпечити баланс між економічною безпекою держави, безперервністю господарської діяльності та правом кожного працівника самостійно ухвалювати рішення щодо власної безпеки.

Наприкінці липня прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив перевірити всі укриття цивільного захисту, щоб з’ясувати, чи вони належно утримуються та чи можуть люди безперешкодно ними користуватися під час загрози.

Вже у жовтні Кабінет міністрів продовжив для підприємців термін щодо облаштування укриттів або безпечних просторів. Раніше вимоги щодо них повинні були виконати до 4 грудня 2026 року.

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